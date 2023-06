Gaz wystrzelił! Jest dramatycznie drożej!

To już nie są jednocyfrowe, czy symboliczne wahania. Gaz z dostawą w miesiącach letnich zdrożał w poniedziałek w holenderskim hubie TTF aż o 13-19 proc. Obecnie ceny są na poziomie około 30 euro za MWh

Kontrakty lipcowe zdrożały o 19 proc., do 28,3 euro za MWh, a lipcowe o 16,3 proc., do nieco ponad 29 euro za MWh. Gaz z dostawą we wrześniu zdrożał o prawie 13 proc., do nieco ponad 31 euro za MWh. Podwyżki na kolejne miesiące wyniosły 3-9 proc., a wyceny wzrosły o 35-45 euro za MWh.

Jeszcze w poniedziałek ok. godz. 9.00 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na lipiec podrożał o 4,69 proc., do 24,80 euro za MWh, a w kontraktach na sierpień o 3,26 proc., do 26,02 euro za MWh. W kontraktach wrześniowych był droższy o 2,65 proc., z ceną 28,52 euro za MWh.

W piątek na zamknięciu gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na lipiec kosztował 23,69 euro za MWh, na sierpień 25,19 euro za MWh, a na wrzesień 27,78 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

PAP, mw

