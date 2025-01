Ale jatka! Walec zwolnień ruszył u rosyjskiego giganta

Rosyjski Gazprom, który ponosi wielomiliardowe straty wskutek utraty europejskiego rynku, przygotowuje ogromne zwolnienia pracowników centrali firmy - poinformował w poniedziałek portal Moscow Times. Według mediów pracę może stracić 1,6 tys. z 4,1 tys. zatrudnionych.

Zdaniem petersburskiego portalu 47news spółka rozważa możliwość zwolnienia aż 1,6 tys. osób. Wnieść o to miała wiceprezes zarządu Elena Iljuchina. Obecnie Gazprom wydaje na pensje 4,1 tys. pracowników centrali ok. 50 mld rubli rocznie.

Odcinając dostawy gazu ziemnego do większości krajów europejskich, Gazprom stracił dwie trzecie rynku zbytu. W 2023 r. dostawy koncernu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw wyniosły 69 mld m sześc. i były najniższe od 1985 roku, a eksport do Europy spadł do 28 mld m sześc., czyli do poziomu z drugiej połowy lat 70. - podkreślił Moscow Times.

Chiny zawiodły Kreml na rynku paliw

W 2024 r. przetłaczanie gazu do Europy nieznacznie wzrosło, jednak nadal było ok. 5,5 razy niższe niż przed atakiem Moskwy na Ukrainę. Nadzieje, jakie Kreml pokładał w Chinach, którym Władimir Putin proponował zwiększenie zakupów gazu do 100 mld m sześc. rocznie, okazały się płonne. Chiński przywódca Xi Jinping nie podpisał kontraktu na budowę gazociągu Siła Syberii 2, a uruchomiony pod koniec 2019 roku rurociąg Siła Syberii 1 zrekompensował Gazpromowi zaledwie jedną czwartą dotychczasowych dostaw do Unii Europejskiej.

Od piątku, kiedy USA nałożyły na Rosję kolejny pakiet sankcji, wymierzony głównie w sektor ropy i gazu, wartość notowanych na giełdach akcji rosyjskich koncernów naftowych spadła o 3,5 mld dolarów.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nie wieje optymizmem w energetyce wiatrowej

Czy Pesa kupi hiszpański koncern? Decyzja w styczniu!

Sieć Moya podbija szturmem rynek paliw

»»Paraliż służby zdrowia. Kolejki najdłuższe od 13 lat – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24