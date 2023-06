Zełenski: Słabość Europy to główna nadzieja rosyjskich terrorystów!

Władcy Rosji są przekonani, że Europa okaże słabość. Jest to główna nadzieja rosyjskich terrorystów, którzy spowodowali największą od dziesięcioleci katastrofę ekologiczną - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zwracając się do uczestników szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki, którzy we wtorek spotkali się w Bratysławie

Niestety, Rosja od ponad roku kontroluje zarówno tamę, jak i całą elektrownię wodną w Kachowce. Fizycznie niemożliwe jest wysadzenie jej w jakiś sposób z zewnątrz - poprzez ostrzał. Została zaminowana przez rosyjskich okupantów i przez nich wysadzona - powiedział Zełenski, odnosząc się do wysadzenia przez Rosjan zapory wodnej. - To największa katastrofa ekologiczna spowodowana przez człowieka w Europie od dziesięcioleci. (Rosja) to najbardziej niebezpieczny terrorysta na świecie. I dlatego porażka Rosji - porażka, którą i tak zapewnimy - będzie najbardziej znaczącym wkładem w bezpieczeństwo naszego regionu, naszej Europy i świata” - dodał ukraiński prezydent.

Prezydent Zełenski zwołał nadzwyczajne posiedzenie w zw. z wysadzeniem tamy / autor: EPA/PAP

CZYTAJ TEŻ: Zaporoska Elektrownia Atomowa w zagrożeniu? Ostrzega m.in. szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

CZYTAJ TEŻ: Wysadzenie zapory miało powstrzymać ofensywę?

Koniec ze słabością Europy wobec zła agresji! Koniec z niepewnością co do perspektyw bezpieczeństwa w Europie! Każdy z naszych kroków, każda z naszych decyzji, każdy z naszych szczytów powinien wzmocnić nas wszystkich w obronie przed rosyjskim terrorem. I niewątpliwie wileński szczyt NATO powinien to zapewnić - powiedział Wołodymyr Zełenski, odwołując się do zbliżającego się szczytu Paktu Północnoatlantyckiego.

krytyczna zapora na rzece Dniepr / autor: EPA/PAP

We wtorek rozpoczął się w Bratysławie szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki - nieformalnego sojuszu dziewięciu państw Europy Środkowej i Wschodniej utworzonego w celu pogłębienia współpracy wojskowej między państwami na wschodniej flance NATO. Obejmuje on Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry.

PAP, mw