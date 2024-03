Zełenski dramatycznie: nie mamy już prawie artylerii!

Rosja na sto procent wykorzystuje przerwę we wsparciu USA dla Ukrainy; nie mamy już prawie w ogóle artylerii - powiedział w wyemitowanym w czwartek wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CBS prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł, że bez amerykańskiego wsparcia Ukraina przegra, a wojna bardzo szybko może „przyjść do Europy”.

Zełenski rozmawiał z reporterem CBS pośród ruin osiedla w niezidentyfikowanym mieście na wschodzie Ukrainy. Pytany o sytuację na froncie ocenił, że Ukrainie udało się ustabilizować sytuację i jest ona lepsza niż dwa-trzy miesiące temu, kiedy siły ukraińskie zmagały się z dużym deficytem amunicji artyleryjskiej.

Już w maju ruszy nawała Rosjan?

Prezydent przestrzegł jednak, że ukraińskie wojska nie będą w stanie wytrzymać dużo dłużej bez wsparcia ze strony USA i że pomoc potrzebna jest jak najszybciej, zwłaszcza w obliczu tego, że na przełomie maja i czerwca spodziewana jest duża rosyjska ofensywa.

„Przedtem musimy nie tylko przygotować się, nie tylko ustabilizować sytuację, bo nasi partnerzy czasem są zadowoleni, że ustabilizowaliśmy sytuację. Ale ja mówię, że potrzebujemy pomocy teraz” - powiedział Zełenski, dodając później, że „nie mamy już prawie w ogóle artylerii”.

Bez wsparcia USA Ukraina przegra

Zaznaczył, że Rosja „na 100 procent” korzysta z przerwy w dostawach broni z USA wynikającej z trwającego od miesięcy impasu w Kongresie w sprawie pakietu pomocowego dla Ukrainy. Dodał, że najbardziej potrzebne są pociski rakietowe do obrony powietrznej oraz amunicja artyleryjska. Ocenił też, że negatywnie na sytuację Ukrainy wpłynęła wojna w Strefie Gazy.

„Rozumiemy, że to jest katastrofa humanitarna. Oczywiście, odwraca ona uwagę od Ukrainy na polu informacyjnym. To fakt, a kiedy twój region traci uwagę na rzecz innych regionów (…), to oczywiste jest, że to jest dobre dla Rosji” - powiedział.

Pytany, czy podtrzymuje swoje wcześniej wyrażane zdanie, że bez wsparcia USA Ukraina przegra wojnę, Zełenski odpowiedział twierdząco, choć zauważył, że „to nie takie proste”. Dodał jednak, że w przypadku porażki Ukrainy wojna „może przyjść do Europy i do Stanów Zjednoczonych”. „Może przyjść do Europy bardzo prędko” - ocenił.

Powiedział też, że Władimir Putin nigdy nie wybaczy Zachodowi doprowadzenia do upadku Związku Sowieckiego.

„Nie musimy (zabiegać o) zmianę jego zdania. Musimy go wymienić. Musimy go zastąpić” - podkreślił Zełenski.

Rozmowy z Kongresem USA

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w czwartek na platformie X, że rozmawiał telefonicznie ze spikerem Izby Reprezentantów USA Mike’iem Johnsonem o wsparciu dla Ukrainy odpierającej inwazję Rosji. To Johnson blokuje od kilku miesięcy stosowną ustawę Kongresu - pisze Reuters.

„Szybkie przyjęcie przez (Kongres) USA pomocy dla Ukrainy ma fundamentalne znaczenie. Zdajemy sobie sprawę, że istnieją rozbieżne poglądy w Izbie Reprezentantów dotyczące tego, jak procedować, ale najważniejsze jest, by kwestia pomocy dla Ukrainy pozostała czynnikiem jednoczącym (kongresmenów)” - napisał Zełenski.

Republikański przewodniczący Izby Reprezentantów nie chce poddać pod głosowanie ustawy dotyczącą pakietu pomocy militarnej dla Ukrainy, którą forsuje Biały Dom i uchwalił już Senat.

Prezydent Ukrainy napisał również na platformie X, że poinformował Johnsona o sytuacji na polu walki oraz rozmawiał z nim o ”dramatycznym nasileniu rosyjskiego terroru z powietrza„. W piątek 22 marca Rosja przeprowadziła najbardziej zmasowany atak z powietrza na ukraińską infrastrukturę energetyczną od początku inwazji, czyli od lutego 2022 roku.

Również w czwartek naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych generał Ołeksandr Syrski rozmawiał z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generałem Charlesem Brownem o sytuacji na froncie i ”fundamentalnej kwestii pomocy USA dla Ukrainy” - poinformowały służby prasowe ukraińskiej armii.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

