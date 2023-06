Tak świętują w ONZ. Dzień Języka Rosyjskiego ważniejszy niż ekobójstwo Rosjan

Dzień Języka Rosyjskiego jest dla ONZ ważniejszy niż ekobójstwo popełnione przez Rosjan. Czy ONZ jest beznadziejnie chora? - skomentował na Twitterze informację dotyczącą obchodzonego przez ONZ Dnia Języka Rosyjskiego przewodniczący Rady Najwyższej (ukraińskiego parlamentu) Rusłan Stefanczuk.

Dziś ci, dla których pierwszym językiem jest język rosyjski, wysadzili w powietrze elektrownię wodną w Kachowce” - napisał przewodniczący parlamentu w kontekście wysadzenia przez Rosjan zapory wodnej na Dnieprze.

Czytaj także: Zaporoska Elektrownia Atomowa w zagrożeniu? Ostrzega m.in. szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

W podobnym tonie wypowiedział się doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak: „Rosja wysadza w powietrze elektrownię wodną i powoduje największą katastrofę ekologiczną w Europie od dziesięcioleci. W wyniku ataku terrorystycznego wiele miejscowości zniknie z mapy. Zginą ludzie. Co robi ONZ tego samego dnia? Ogłasza na swojej stronie… Dzień Języka Rosyjskiego. Czy to jakiś +żart+? Czy to na poważnie? (…) Organizacja, która ma zapewnić globalne bezpieczeństwo, coraz bardziej zamienia się w globalną parodię” - napisał Podolak na Twitterze.

W nocy z poniedziałku na wtorek o godz. 2.30 czasu kijowskiego (1.30 w Polsce - PAP) wojska rosyjskie wysadziły tamę wodną w Nowej Kachowce. Według władz ukraińskich może to być „największa katastrofa technologiczna od dziesięcioleci”. Wszystkie służby ukraińskie postawione są w stan gotowości, trwa ewakuacja ludności z terenów zagrożonych zatopieniem. Jak na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych 6 czerwca Dniem Języka Rosyjskiego.

Czytaj także: Zełenski: Słabość Europy to główna nadzieja rosyjskich terrorystów!

(PAP)/gr