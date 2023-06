Wicepremier Sasin o wydatkach na zbrojenia: "Nie możemy oszczędzać"

Trzeba znaleźć pieniądze na zbrojenia i nie możemy oszczędzać – powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin, cytowany przez portal niezalezna.pl. Podkreślił, że w budżecie na zbrojenia jest przewidziane 100 mld zł, a w środkach pozabudżetowych od 30 do 40 mld zł.

Jak przekazał portal niezalezna.pl, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, mówiąc na Forum Klubów „Gazety Polskiej” województwa podlaskiego, wskazał, iż „nasz budżet, po 8 latach rządów PiS, jest dwukrotnie wyższy, niż był w 2015 r.”. W opinii wicepremiera, za zwiększenie wpływów do budżetu odpowiadają uszczelnienie systemu finansowego i przyspieszony rozwój gospodarczy. Przekazał, że wpływy z VAT i innych podatków są wyższe pomimo tego, iż rząd obniżył podatki.

Sasin odniósł się również do wzrostu wydatków państwowych na zbrojenia.

„Trzeba znaleźć pieniądze na zbrojenia i nie możemy oszczędzać. Wzrost wydatków jest ponad dwukrotny - wydawaliśmy na zbrojenia niecałe 50 mld złotych, teraz w samym budżecie mamy 100 mld zł i w środkach pozabudżetowych od 30 do 40 mld zł. Musimy to robić, choć wielu powie, że można wydać na coś innego” – ocenił wicepremier.

„Zawsze musimy zadawać sobie pytanie - czy być zadłużonym i wolnym czy niezadłużonym i okupowanym? Rząd przedwojenny dbał o wartość złotówki i można było wydać na zbrojenia tylko tyle, by nie naruszać stabilności złotówki, tylko jakie znaczenie miała silna złotówka w 1939 roku? Czy nie lepiej byłoby, by ta złotówka osłabła, ale mielibyśmy silną armię? My nie będziemy szli tą drogą. Nawet gdybyśmy mieli się zadłużać, będziemy to robić, by mieć silną armię” – podsumował minister.

Ministerstwo Finansów poinformowało w piątek, że Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy budżetowej. W nowelizacji na rok 2023 przyjęto dochody budżetu państwa na poziomie 601,4 mld zł, wydatki 693,4 mld zł, a deficyt budżetowy na koniec 2023 r. nie będzie większy niż 92 mld zł.

