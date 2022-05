Sasin: mamy magazyny pełne gazu; ograniczenia nie dotkną gospodarstw

Mamy magazyny pełne gazu; gdybyśmy musieli tylko tego gazu używać, to te zapasy wystarczą na półtora miesiąca - zapewnił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Podkreślił, że ewentualne ograniczenia w użyciu nie dotkną gospodarstw domowych

W poniedziałkowym wywiadzie dla publicznego Radia Białystok minister Sasin przypomniał, że dotąd ok. 45 proc. gazu zużywanego w Polsce to był gaz rosyjski.

Zapewniał, że rząd przygotowany był na taką ewentualność, jak wstrzymanie dostaw przez Gazprom.

Sasin zapewnił, że „mamy pełne magazyny gazu”.

Zaznaczył przy tym, że Polska ma 55 proc. zapotrzebowania na gaz z innych źródeł niż Rosja (m.in. krajowe wydobycie i poprzez gazoport w Świnoujściu czy nowe połączenie z Litwą).

Nie przewiduję w tej chwili, aby do końca roku, a właściwie do czwartego kwartału, gdy ruszy gazociąg Baltic Pipe, żebyśmy musieli ograniczać dostawy gazu do odbiorców. Nawet gdyby doszło do takiej sytuacji (…), w żadnym wypadku nie dotknie to gospodarstw domowych - mówił Sasin.

Tyle, ile zużywają gospodarstwa domowe, to mamy na pewno z tych innych źródeł. Jeśli by konieczne były jakiekolwiek ograniczenia, to dotkną one przemysłu. Mamy na to również przygotowany odpowiedni plan - powiedział.