Korzystasz z Mieszkania Plus możesz dostać wyższą dopłatę do czynszu

Do kilkuset złotych miesięcznie mogą otrzymać w dopłatach do czynszów najemcy lokali w ramach programu Mieszkanie Plus po wejściu w życie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe - wskazała w poniedziałek spółka PFR Nieruchomości.

Wyższe dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start wprowadza ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, którą w ubiegłym tygodniu podpisał prezydent Andrzej Duda.

„Dla najemców Mieszkań Plus oznacza to podwyżki dopłat sięgające nawet kilkuset złotych miesięcznie” - wskazano w poniedziałkowej informacji PFR Nieruchomości.

Największą grupę beneficjentów programu dopłat do czynszu stanowią, jak zaznaczono, najemcy Mieszkania Plus, które zostały zrealizowane w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, za którego realizacje odpowiada spółka PFR Nieruchomości.

„Z dopłat korzysta niemal 70 proc. najemców, co obecnie przekłada się na kwotę przekraczającą 600 tys. złotych miesięcznie” - wyjaśniono.

Dodano, że po wejściu w życie znowelizowanych przepisów może to być blisko 1 mln zł miesięcznie.

Według PFR Nieruchomości najważniejszą korzyścią dla najemców, którzy już pobierają dopłaty, jest możliwość wnioskowania o jednorazową waloryzację ich kwoty w przypadku, kiedy w ubiegłych latach czynsz najmu uległ podwyższeniu.

„Waloryzacja dopłat będzie kwotowo odpowiadała różnicy wartości czynszu obowiązującego w dniu wejścia w życie nowelizacji i wartości czynszu obowiązującego w dniu zawierania umowy najmu” - wskazano.

W informacji podano przykład rodziny wynajmującej mieszkanie w Gdyni, która pobierała dopłatę 400 zł miesięcznie i w ciągu ostatnich lat jej czynsz najmu wzrósł o 330 zł. Będzie ona mogła wnioskować o wyższe wsparcie, które pokryje podwyżkę i wyniesie 730 zł.

Jak dodano, najemcy ubiegający się o wyższą dopłatę do czynszu będą musieli złożyć wniosek w urzędzie gminy. Zwrócono uwagę, że przepisy nowelizacji nie przewidują ograniczenia czasowego na dopełnienie formalności.

„W przypadku waloryzacji jednorazowej, rekompensującej podwyższony czynsz wniosek powinien być jednak złożony bez zbędnej zwłoki” - podkreślono.

Zwrócono uwagę, że w przypadku waloryzacji odnoszącej się do bieżącego okresu stosowania dopłat (tzw. inflacyjnej) wniosek jest składany przy okazji corocznej weryfikacji uprawnienia nabywcy do dopłat.

Jak wskazała spółka, najwięcej najemców uprawnionych do dopłat mieszka w Radomiu, Zamościu i Białej Podlaskiej.

„W tych lokalizacjach stanowią oni niemal 90 proc. wszystkich mieszkańców osiedli” - poinformowano.

Dodano, że średnia dopłata wynosi obecnie ok. 350 zł miesięcznie.

Przypomniano, że w połowie lutego br. Polski Fundusz Rozwoju podjął decyzję o zamrożeniu czynszu najmu do końca 2025 r. Oznacza to, jak zapewniono, że opłata za najem mieszkania pozostanie niezmienna przez ponad dwa lata, niezależnie od poziomu inflacji. Przypomniano też, że najemcy otrzymali zwrot kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

„W ramach tego wsparcia do najemców wróciło 3,5 mln zł” - stwierdzono.

Nowela ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza „bezpieczny kredyt 2 proc.” z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa (oba instrumenty mają wspomóc osoby do 45. roku życia, które są już gotowe kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny lub planują to w przyszłości). Umożliwia też waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na Start. Ponadto m.in. ogranicza cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich. Przepisy dotyczące „bezpiecznego kredytu” i konta mieszkaniowego wejdą w życie 1 lipca br. Zmiany w zakresie umów rezerwacyjnych i deweloperskich oraz waloryzacji dopłat do czynszów w Mieszkaniu na Start zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kwota „bezpiecznego kredytu” nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). „Bezpieczne kredyty” będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.

Ustawa wprowadza także specjalne konto mieszkaniowe, na które będzie można oszczędzać systematycznie (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł), a do oszczędności będzie dodatkowo zagwarantowana premia mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m.kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Spółka PFR Nieruchomości odpowiada za inwestycje realizowane ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Inwestycje finansowane są ze środków Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego aktywami zarządza PFR Nieruchomości. Właścicielem funduszu jest Polski Fundusz Rozwoju.

Pod koniec maja br. wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński mówił, że nie będzie dalej rozwijana tzw. rynkowa część Mieszkania Plus, za którą odpowiada PFR Nieruchomości, „natomiast część społeczna programu, czyli mieszkania komunalne i społeczne ze wsparciem państwa będzie kontynuowana.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Miał na celu budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z wykorzystaniem gruntów publicznych. W ramach mieszkania Plus można się było ubiegać o wynajem mieszkania z dojściem do własności.

