12 banków oferuje „Bezpieczny kredyt 2 proc.”

Już 12 banków oferuje kredyty mieszkaniowe w ramach programu „Bezpieczny kredyt” - podał w poniedziałek Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Do listy banków, które podpisały z BGK umowy ws. programu, dołączył Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.

Obecnie na liście publikowanej przez BGK znajdują się: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, mBank, PKO Bank Polski, SGB-Bank i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem, VeloBank, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.

Bank Gospodarstwa Krajowego zaznaczył, że banki te na mocy zapisów ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 proc. są zobowiązane do obsługi docelowego beneficjenta programu i mogą udzielać odpowiedzi na zadane pytania, zgodnie z własnymi procedurami bankowymi, prawem bankowym i ustawą. Zaznaczono, że ostateczna ocena spełnienia warunków programu należy do biorących w nim udział banków - BGK oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie biorą udziału w tym procesie.

„Bezpieczny kredyt 2 proc.”, który został uruchomiony 1 lipca tego roku, jest częścią rządowego programu „Pierwsze mieszkanie”. Częścią tego programu jest również tzw. Konto Mieszkaniowe, które ma pomóc w oszczędzaniu na zakup mieszkania. Oba instrumenty skierowane są do osób, które nie ukończyły 45 lat, a które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny lub planują to w przyszłości. „Bezpieczne kredyty” mają być udzielane do 31 grudnia 2027 r. przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK i wprowadzą produkt do swojej oferty. Zgodnie z ustawą „bezpieczny kredyt” może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Jego kwota nie może przekroczyć 500 tys. zł albo 600 tys. zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji BGK. Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie MRiT, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe - jeśli będą pobierane. Jeśli w okresie przysługiwania dopłat do rat kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je innej osobie lub kupi inną nieruchomość, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie wsparcie będzie musiał zwrócić.

Jak informował na początku września Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, po 10 tygodniach, od wprowadzenia oferty „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, podpisano prawie 7,7 tys. umów na prawie 3 mld zł, a złożono 47 607 wniosków kredytowych. Ministerstwo dodało, że średnia kwota „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” to 379 666 zł.

Ponadto w programie Pierwsze Mieszkanie założono też ponad 2,2 tys. Kont Mieszkaniowych, na których zgromadzono prawie 5,4 mln zł

rb na podst. PAP