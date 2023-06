Unia ograniczy SI? "Pilnie potrzebne ramy prawne"

Rozwój sztucznej inteligencji AI i jego skutki to wielki znak zapytania, dlatego już dziś potrzebujemy ram prawnych, które będą chroniły obywateli i konsumentów, a firmom wyznaczą zakres odpowiedzialności. Odpowiedzią na to jest unijny Akt o Sztucznej Inteligencji. Trudno jednak dzisiaj przewidzieć wszystkie problemy, jakie stworzy powszechne stosowanie SI, dlatego z pewnością będziemy nowelizować te przepisy dosyć często - mówi w rozmowie z PAP europoseł Kosma Złotowski.

W środę w Strasburgu odbędzie się finalne głosowanie nad stanowiskiem Parlamentu Europejskiego ws. Aktu o Sztucznej Inteligencji, który wprowadza różne poziomy ryzyka dla technologii. Im wyższy poziom ryzyka, np. w kwestii bezpieczeństwa obywateli, tym bardziej dany obszar ma być uregulowany (z uwzględnieniem wyjątku dla wojska), a im niższy tym większa swoboda działalności. Jeśli PE da zielone światło dla nowych przepisów, to jeszcze tego samego dnia rozpoczną się negocjacje z Radą i Komisją nad ostateczną wersją regulacji.

Złotowski jest jedynym polskim europosłem, który pracował w PE nad nowymi przepisami. „Dziś nie do końca rozumiemy jeszcze, jak wielkie zmiany przyniesie społeczeństwu i gospodarce oraz jak szybko będzie rozwijała się sztuczna inteligencja. Pojawienie się ChatGPT i innych modeli generatywnych uzmysłowiło jednak wszystkim, że czeka nas rewolucja. Eksperci twierdzą, że jesteśmy dzisiaj na podobnym etapie rozwoju tej technologii z jakim mieliśmy do czynienia w przypadku komputerów w latach 90. ubiegłego wieku. Technologia więc wciąż jest młoda, ale wiemy też, że rozwija się w niesamowicie szybkim tempie i widzimy jak ogromny ma potencjał. Wiemy też, że będzie stosowana prędzej czy później w każdej dziedzinie życia, którą można scyfryzować” – powiedział.

Dodał, że dlatego można się spodziewać, że te regulacje nie będą nadążały za tempem rozwoju.

Złotowski przyznaje, że wokół prac nad przepisami obserwowany jest lobbing dużych firm technologicznych.

Europoseł uważa, że AI będzie obszarem rywalizacji, jak i współpracy między Unią Europejską a USA.

Amerykańskie firmy dzisiaj przodują w rozwoju sztucznej inteligencji, a my dziś przodujemy w kwestii regulacji. Musimy się od siebie uczyć, a nie walczyć ze sobą. Potrzebne jest globalne partnerstwo państw demokratycznych w zakresie AI - minimalne standardy etyczne dla jej rozwoju powinny być wspólne. Organizacje takie jak OECD to dobre forum żeby je wypracować.

Przyznaje jednocześnie, że są także państwa, takie jak np. Rosja czy Chiny, które chcą i mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję, aby ingerować w procesy demokratyczne w UE lub jako broń.

Istnieją szczególe obawy co do Chin, bo Rosja na razie nie sprawia wrażenia państwa, które rozwinęło te technologię do poziomu, który byłby dla nas niebezpieczny. Tymczasem Pekin wykorzystuje sztuczną inteligencję przeciwko własnym obywatelom, do tzw. social scoringu, czyli oceny przydatności obywatela dla społeczeństwa ChRL.