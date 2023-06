Szatańska linia autobusowa "666" zmienia numer. Powód?

Firma PKS Gdynia zmienia numer linii autobusowej 666. Słynny autobus kursował z Dębek do Helu. Przewoźnik komentuje zmianę

Linia autobusowa o numerze 666 budziła kontrowersje związane z przekonaniami religijnymi. Numer 666 jest często kojarzony z „liczbą Bestii” i występuje w Biblii w Księdze Objawienia jako symboliczne oznaczenie Szatana lub Antychrysta

W przypadku linii autobusowej między Dębkami a „Hell-em”, liczba 666 przez podróżujących była obiektem żartów i kontrowersyjnych haseł. Dlatego z uwagi na negatywne odbicie numeru 666 w niektórych kręgach społecznych, firma transportowa PKS Gdynia zdecydowała się na zmianę numeru linii.

Kilka lat temu zmienialiśmy polski model nazywania swoich linii tylko nazwami końcowych przystanków i zamieniliśmy to na europejski. A że trasy w powiecie puckim mają liczby od 650 do 669 jasne było, że któraś z nich musi jechać do Helu. I tak jakoś wyszło… - tłumaczył w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Mariusz Józefowicz ze spółki PKS Gdynia