Błaszczykowski: trudno mi opanować emocje

Jakub Błaszczykowski, który w meczu towarzyskim z Niemcami oficjalnie pożegna się z piłkarską reprezentacją Polski, przyznał, że dopiero zaczyna to do niego powoli docierać

Dziękuję prezesowi PZPN (Cezaremu Kuleszy - PAP) i trenerowi (Fernando Santosowi - PAP), że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jestem bardzo wdzięczny. W środę, gdy przyjechałem na zgrupowanie kadry, powoli zaczęło do mnie docierać, że to już ten moment, gdy będę miał przyjemność podziękować za lata reprezentowania swojego kraju - powiedział Błaszczykowski podczas czwartkowej konferencji prasowej na PGE Narodowym w Warszawie.

Jak dodał, przez te kilkanaście lat były momenty radości i również takie, gdy zdarzały się porażki, bo „taki jest sport”.

Dla mnie było najważniejsze, żeby zawsze dawać z siebie sto procent. Ocena należy do dziennikarzy, ale myślę, że tak właśnie było. Najtrudniejszą rzeczą jest teraz panowanie nad emocjami. To ostatni mecz. Kadra dla małego Kuby była marzeniem, a później stała się rzeczywistością. I to wszystko teraz odchodzi… Ale takie jest życie. Życzę wszystkim kolegom z kadry i kibicom, żebyśmy coraz bardziej cieszyli się z tej drużyny. Żeby było jak najwięcej sukcesów - podkreślił piłkarz.