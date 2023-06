Polskie drony światowym hitem! "Sprawdzone i niezawodne"

Polskie technologie wojskowe cieszą się coraz większym uznaniem na świecie. Kolejnym hitem eksportowym mogą być nasze drony!

Grupa WB jest znana w świecie militariów - ten producent, między innymi, bezzałogowców najbardziej kojarzony jest z systemem amunicji krążącej Warmate. Wprost mówi się o nich jako „wizytówce polskiego przemysłu obronnego”.

Jak wskazuje na portalu zbiam.pl ekspert ds. wojskowości Jerzy Gruszczyński:

Systemy bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i amunicja krążąca Grupy WB opracowane i wdrożone do użytku w kraju i za granicą to dziś wizytówka polskiego przemysłu obronnego. Koncern projektuje i produkuje całe systemy bezzałogowe, tworzy koncepcje ich wykorzystania i współpracy z innymi systemami – dowodzenia, rozpoznania, kierowania ogniem wojsk rakietowych i artylerii. W tym zakresie szkoli również użytkowników i jednocześnie zbiera od nich wiedzę, co jest potrzebne, aby projektowane systemy bezzałogowe były coraz doskonalsze i bardziej uniwersalne.