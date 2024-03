Ta polska gra to prawdziwy hit - kwota zysku oszałamia!

CD Projekt RED to jedno z najbardziej cenionych, polskich studiów gamingowych. Nic dziwnego - seria o Wiedźminie pobiła rekordy popularności na świecie, jednak wszystko wskazuje na to, że to inna produkcja zarobiła dla CDPR krocie!

Tą produkcją jest Cyberpunk 2077.

To nie był od razu hit

Gra pierwotnie ukazała się w 2020 roku w grudniu… wtedy jednak nie była hitem. Jak się okazało koncern mocno pospieszył się z premierą, wypuszczając grę daleką od oczekiwać odbiorców. Mimo to tylko w 2020 roku produkcja zarobiła 1,4 mld złotych (według danych CDPR cytowanych przez Eurogamer).

Rok przełomu

Jednak to rok 2023 okazał się przełomem - wtedy to ukazał się dodatek do gry - Widmo Wolności - który nie tylko dodawał nową zawartość, ale też znacząco przebudowywał podstawę rozgrywki. Efekt? Kolejne zarobki.

Dziś jak wiemy CD Projekt zarobił na CP2077 kwoty iście zawrotne. Ile dokładnie?

Miliardy!

Według danych CD Projektu Cyberpunk 2077 zarobił 3 miliardy złotych!

Nic dziwnego, że firma pracuje już nad sequelem hitowej produkcji. Tę jednak ujrzymy na rynku dopiero za kilka lat.

CD Projekt/ Eurogamer/ as/

