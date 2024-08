Test bojowy: polski Twardy lepszy niż Leopard!

Ukraina kontynuuje operację w obwodzie kurskim, na terenie Rosji. Wiemy już, że w walkach jest też używany sprzęt pochodzący z naszego kraju.

Jak poinformował magazyn „Komputer Świat” jeszcze w ubiegłym tygodniu, w Rosji nagrano porażenie przez Rosjan czołgu PT-91 Twardy. Czołg, jak potwierdzono potem, został zniszczony, zaś Rosjanie zdołali go dopaść przy pomocy uderzeniowego drona-samobójcy.

Nie tylko „Twardy”

PT-91 Twardy to czołg mający polskie korzenie, choć nie jest - jak mylnie piszą niektóre portale zbrojeniowe - czołgiem ściśle polskim. W istocie to tzw. czołg podstawowy (main battle tank) opracowany w latach 90-tych XX wieku w Polsce, jako modernizacja licencji radzieckiego T-72M1.

Twardy jest polską, udaną modernizacją radzieckiego projektu / autor: fot. Jarosław Niedzielski

Zmiany dotyczyły unowocześnienia systemu kierowania ogniem (DRAWA) czy wprowadzenia charakterystycznego w wyglądzie, klockowatego pancerza reaktywnego (ERAWA). Czołg więc nie jest polską technologią, ale modernizacje są już ściśle polskim projektem.

Twarde trafiły na Ukrainę na samym początku inwazji Rosji, jeszcze w 2022 roku, i przyczyniły się do sukcesu sił zbrojnych Ukrainy (ZSU).

Ale nie tylko czołgi rodem z Polski dobrze radzą sobie na realnym polu walki.

Czołg Twardy podczas parady wojskowej na Święto Wojska Polskiego, w Warszawie / autor: fot. Fratria

W operacji w Rosji udział biorą też produkowane w naszym kraju armatohaubice Krab (będące adaptacją licencji brytyjskiego AS90/52 Braveheart) czy KTO Rosomak (będące adaptacją fińskiego AMV XC-360P), czy drony Warmate.

Jak argumentuje Piotr Langenfeld, analityk i ekspert ds. wojskowości:

Spora obecność polskiego sprzętu w tej operacji pokazuje jak silne było i jest wsparcie naszego przemysłu dla wysiłku na rzecz obrony Ukrainy.

Polska, wskazuje ekspert, udowadnia, że jest dla Ukrainy wiarygodnym partnerem.

Twardy lepszy od Leoparda

Prawdziwą sensacją może być jednak informacja z naszych źródeł, wskazująca, że polskie Twarde sprawdzają się podczas operacji kurskiej o wiele lepiej od… niemieckich Leopardów, które też uczestniczą w tej ofensywie.

Polskie Twarde okazują się lepszymi maszynami na rosyjskie warunki niż niemieckie Leopardy! / autor: fot. Jarosław Niedzielski

Jak utrzymuje nasze źródło, Twarde dobrze sobie radzą z dwóch przyczyn - po pierwsze mają nadwozie niższe od Leopardów, po drugie - lepiej sobie radzą w trudnych, rosyjskich warunkach: są szybsze i bardziej mobilne w terenie od niemieckich „tanków”.

Jak wskazuje nasze źródło - Leopardy były projektowane do innego rodzaju starć, polegających na obieraniu celów i rażeniu ich z dużej odległości, tymczasem pojedynki na froncie ukraińsko-rosyjskim mają charakter manewrowy i w tych górą są raczej Twarde! Warto też dodać, że radziecki pierwowzór Twardego projektowany był przez twórców do warunków lokalnych (słaba infrastruktura drogowa, błotniste drogi) podczas gdy Leopardy testowane były we wręcz laboratoryjnych, niemieckich warunkach, z dużym udziałem utrwardzonych jezdni.

Twarde na poligonie / autor: fot. Jarosław Niedzielski

Polak bliższy niż Niemiec?

Nie sposób zaprzeczyć ogromowi pomocy, jaką Niemcy udzielili Ukrainie, jednak w ostatnim czasie ze strony naszego zachodniego sąsiada wracają głosy o potrzebie ograniczenia pomocy.

Jak wskazał dziś PAP powołując się na „Frankfurter Allgemeine Zeitung” niemiecki minister finansów Christian Lindner miał nawet domagać się od ministra obrony zakazu przyjmowania nowych zobowiązań finansowych dla Ukrainy.

Spotkało się to z krytyką, nie tylko strony ukraińskiej. Tymczasem w Polsce w kwestii pomocy Ukrainie nie ma różnic, i zgodni tu są zarówno prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk jak i były premier - Mateusz Morawiecki.

Czy sukcesy Twardych przyczynią się do ponownego zbliżenia między Polską a Ukrainą? Na ten moment trudno wyrokować.

Zachód wygrałby z Rosją

Jedno jest pewne - jak podkreśla w rozmowie z nami Langenfeld obecne sukcesy Ukraińców pod Kurskiem wyraźnie pokazują, że zastosowanie zachodnich, NATO-wskich metod walki i zachodnie technologie - nawet te mające radziecki rodowód, a modernizowane w Polsce - górują nad zdobyczami rosyjskiej myśli technicznej.

Tym samym cieszyć się można, że nasz kraj jest częścią NATO i w pełni korzysta z NATO-wskich rozwiązań, także w zakresie modernizacji naszej armii.

Komputer Świat/ Frankfurter Allgemeine Zeitung/ PAP/ as/

