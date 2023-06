Realny wymiar CSR – w Gdyni porozmawiają o nim eksperci

Korzyści dla firm z angażowania się w CSR – to temat jednego z 49 paneli dyskusyjnych, jakie będą miały miejsce podczas gdyńskiego Forum Wizja Rozwoju. Jak realizowany jest CSR, jakie są korzyści społeczne z niego płynące i co zyskują firmy, które wykazują się odpowiedzialnością społeczną?

Zaangażowanie w CSR nie tylko wpływa rozwój społeczeństwa, jego kondycję i integrację, ale także zwiększa poczucie wzajemnej więzi i kształtuje relacje międzyludzkie. O odpowiedzialności biznesu warto zatem dyskutować.

Forum Wizja Rozwoju jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia płaszczyzny wymiany myśli i poglądów dla ludzi ze świata biznesu, polityki, nauki, ale przede wszystkim dla wszystkich, którzy zainteresowani są kwestiami gospodarczymi i ich wpływem na nasze społeczeństwo. Inicjatywa zorganizowania takiego wydarzenia powstała w odpowiedzi na wyzwania i problemy, przed jakimi stoi dziś cały świat.

Forum Wizja Rozwoju to wartościowe wydarzenie, które jest źródłem inspiracji do podejmowania kolejnych wyzwań kształtujących polską gospodarkę. W Totalizatorze Sportowym bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do wymiany wiedzy, gdyż jako największy mecenas sportu i kultury w naszym kraju chcemy aktywizować polskie społeczeństwo na wielu płaszczyznach. Jestem przekonany, że dziś, zwłaszcza ze względu na obecną sytuację międzynarodową, potrzebne są plany pozwalające wzmocnić nasz kraj i zintegrować jego społeczeństwo - mówi: Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.