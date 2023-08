Szansa na nowy samochód i bon na paliwo. Weź udział w jubileuszowej loterii LINK4!

Chroń swoje bezpieczeństwo, a do tego poczuj dreszczyk emocji. Może to właśnie do Ciebie uśmiechnie się szczęście? Jeszcze do końca sierpnia trwa wyjątkowa Jubileuszowa Loteria LINK4. Kupując lub przedłużając swoją polisę, możesz spełnić marzenie o nowym samochodzie – Toyocie Yaris Cross Hybryd, a do tego masz szansę wygrać karty paliwowe ORLEN o wartości 400 złotych. Jeszcze tylko do końca sierpnia! To wyjątkowy rok dla LINK4, bowiem właśnie teraz ta polska firma ubezpieczeniowa świętuje swoje 20. urodziny. To dwie dekady pełne wyjątkowych osiągnięć, wiernej współpracy i zaangażowania w zapewnianie bezpieczeństwa na drogach.

Niezawodny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych LINK4 to gwarancja, że zawsze możesz liczyć na pomoc i ochronę w przypadku nieoczekiwanych sytuacji związanych z Twoim autem. Zapewnia Ci spokojną i bezpieczną jazdę, abyś mógł cieszyć się swoją podróżą bez zbędnych zmartwień.

Z okazji jubileuszu chcemy podziękować naszym klientom za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Zapraszamy ich do naszej loterii. Mogą w niej wziąć udział osoby, które już są z nami i planują przedłużyć polisę na kolejny okres, jak również nowi klienci, którzy pierwszy raz skorzystają z naszych usług. Trzymamy kciuki za wszystkich i życzymy im powodzenia w losowaniu – mówi Patrycja Kotecka, dyrektor Pionu Marketingu LINK4.

Pomóż szczęściu – kup polisę i zarejestruj się

Wielka Loteria Jubileuszowa LINK4 wystartowała 1 czerwca i będzie trwać do 31 sierpnia. Oznacza to, że pozostały już tylko ostatnie tygodnie, by skorzystać z okazji i spróbować swojego szczęścia. Nie zwlekaj dłużej – to czas na zgarnięcie wspaniałych nagród. Co trzeba zrobić?

Wystarczy, że zakupisz nową albo przedłużysz dotychczasową polisę OC lub OC/AC w LINK4. Ważne, aby umowa dotyczyła pojazdu do 3,5 tony i była zawarta w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku. Możesz to zrobić w dowolny sposób, np. przez telefon, internet lub u agenta. Następnie należy opłacić polisę w części lub całości i zarejestrować się na stronie loterii www.loteriaLINK4.pl, podając również numer polisy. To pierwszy krok w kierunku zdobycia cennej nagrody.

Szansa na wygraną co tydzień

O wygranej dowiesz się przez telefon

Laureaci nagród w Loterii Jubileuszowej LINK4 nie muszą długo czekać na dobre wiadomości. Już w ciągu 7 dni od przeprowadzenia losowania, organizator powiadamia zwycięzców specjalnym SMS-em. Laureat nagrody głównej dowie się o wygranej telefonicznie. Dokładne wyniki każdego losowania, zarówno nagród tygodniowych, jak i nagrody głównej, będą także dostępne na stronie internetowej www.wyniki.smolar.pl.

Nie przegap szansy na spełnienie swoich marzeń. Kup polisę, zarejestruj się i weź udział w Loterii Jubileuszowej LINK4. Niech 20. urodziny wiodącego na rynku ubezpieczyciela staną się także Twoim świętem!

Szczegóły i regulamin loterii są dostępne na stronie www.loteriaLINK4.pl.