Czy frankowicze zyskają na wyoku TSUE?

Wyrok TSUE budzi żywe zainteresowanie i to zarówno samych frankowiczów jak i banków. Czy ostatecznie będzie on korzystny dla kredytobiorców? O tym z głównym ekonomistą Banku Gospodarstwa Krajowego Mateuszem Walewskim rozmawiała Anna Grabowska.

Wyrok jest niewątpliwie niekorzystny dla banków i korzystny dla frankowiczów. Wynika z niego, że żądania banków ponad zwrot wzajemnych świadczeń są niezgodne z unijnymi przepisani. Jedyne odsetki jakich bank może się domagać to te za opóźnienie w spłacie liczone od momentu wezwania klienta do zwrotu nienależnie od otrzymanego kredytu. Czy to oznacza, że kredyt frankowy był na 0% skoro tylko za opóźnienia można domagać się odsetek?

Kredyt był kredytem udzielanym po stopie WIBOR plus marża, ale rzeczywiście ponieważ ta umowa jest nieważna zgodnie z wyrokiem TSUE, to od nieważnej umowy nie można domagać się odsetek, mówi ekonomista BGK Mateusz Walewski.

Redaktor Anna Grabowska zapytała gościa, czy sąd może badać, kto zaciągnął ten kredyt? Wyrok opiera się na braku świadomości klientów o tym, że wartość franka w stosunku do złotówki wzrośnie i dlatego ich kredyt będzie droższy. Czy klient który zaciągnął kredyt a był ekonomistą, finansistą to czy taką świadomość miał?

Konsument niezależnie kim jest, powinien być chroniony w swojej domniemanej nieświadomości przed ryzykami, których nie rozumie. Instytucje finansowe są po to, aby brać na siebie ryzyka i pobierać za to odpowiednią opłatę, których nie rozumieją ich nieprofesjonalni klienci. Wydaje się że taka zasada ochrony klienta przed ryzykami, których nie jest w stanie zrozumieć, w przypadku kredytów frankowych, została złamana.

