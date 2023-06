Santos "nie umie wyjaśnić" porażki

Trener Fernando Santos przyznał krótko po przegranym na wyjeździe 2:3 meczu z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024, że „nie jest w stanie tego wytłumaczyć”. Polscy piłkarze prowadzili do przerwy 2:0, ale w drugiej połowie zupełnie się pogubili. „Ten wieczór przynosi nam wstyd” - dodał.

„Co się stało w drugiej połowie? Nie wiem, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. W trakcie pierwszej części robiliśmy wszystko to, co sobie zakładaliśmy. Byliśmy skoncentrowani, posiadaliśmy piłkę, przeciwnik nie stwarzał żadnego zagrożenia, a my mieliśmy kolejne okazje. Mogliśmy prowadzić 3:0, 4:0. W przerwie mówiliśmy, że wszystko wygląda tak jak powinno. Natomiast po przerwie wydarzyło się coś niewytłumaczalnego. Szybko straciliśmy bramkę. Mieliśmy świetną okazję na 3:1 i tak naprawdę to raczej my przegraliśmy ten mecz, a nie przeciwnik go wygrał” - powiedział Santos przed kamerami TVP Sport.

Jak dodał, taka drużyna jak reprezentacja Polski „nie może pozwolić sobie na to, żeby stracić z takim rywalem trzy gole”.

„Może przydarzyć się jedna stracona bramka, przypadkowa, ale nie trzy! Zawsze powtarzam piłkarzom, że zespół musi być skoncentrowany przez cały mecz. W pierwszej połowie byliśmy fantastyczną drużyną, więc trudno wyjaśnić, dlaczego tak inna drużyna wybiegła na drugą część” - przyznał.

„To dla nas wszystkich bardzo zły wieczór, który przynosi nam wstyd” - dodał.

Zaznaczył, że nic nie wskazywało na taki obrót sprawy w Kiszyniowie.

„Nie dziwię się piłkarzom, że nie wiedzą, co się wydarzyło, bo ja też nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Nie było żadnych przesłanek, że coś takiego stanie się w drugiej połowie. To niemożliwe do wytłumaczenia. Nigdy coś podobnego nie przytrafiło mi się w karierze” - zaznaczył Portugalczyk.

PAP/ as/