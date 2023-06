W maju kontynuacja spadków cen uprawnień do emisji CO2

Maj 2023 r. stał pod znakiem kontynuacji kwietniowych spadków cen uprawnień do emisji – czytamy w najnowszym raporcie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). W maju ceny uprawnień EUA spadły z 85,10 do 79,20 EUR/EUA. Średnia ważona cena uprawnień z 23 transakcyjnych dni maja wyniosła 83 EUR/EUA.

Cenom kilkukrotnie nie udało się pokonać kluczowego poziomu 86-87 EUR. Konsekwencją tej rynkowej słabości było uaktywnienie się podaży i systematyczna wyprzedaż uprawnień, która przyniosła spadki ich cen do poziomu ok. 79 EUR” – czytamy w raporcie.

W maju 2023 r. na giełdzie EEX, w imieniu Polski, sprzedano ok. 5,35 mln polskich uprawnień do emisji CO2 po średniej cenie 84,43 EUR. Środki uzyskane ze sprzedaży wyniosły ok. 451,84 mln euro.

KOBiZE/rb