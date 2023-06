Maciej Mazur szefem europejskiej elektromobilności

Maciej Mazur został wybrany na stanowisko prezydenta The European Association for Electromobility (AVERE), czyli największej i najstarszej organizacji zrzeszającej przedstawicieli rynku elektromobilności w Europie - poinformowało w czwartek Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Dyrektor zarządzający PSPA, Maciej Mazur, został wybrany na stanowisko prezydenta The European Association for Electromobility (AVERE), czyli - jak wskazano - najstarszej organizacji związanej z rynkiem zeroemisyjnego transportu w Europie. Reprezentuje ona ok. 2,6 tys. przedsiębiorstw oraz blisko 140 tys. posiadaczy i użytkowników pojazdów elektrycznych. Przypomniano, że członkami AVERE są organizacje branżowe z takich krajów, jak np. Belgia (EV Belgium), Francja (AVERE France), Hiszpania (AEDIVE), Norwegia (Norsk elbilforening), Polska (PSPA), Słowacja (SEVA), czy Włochy (MOTUS-E).

Kiedy zakładaliśmy PSPA w 2016 r. nie spodziewaliśmy się, że tak szybko zbudujemy organizację zrzeszającą ok. 240 członków, setki różnych partnerów, w tym liderów biznesu, NGO, instytucje naukowe i miasta - powiedział Maciej Mazur.

Zaznaczył, że w ciągu kilku lat polska organizacja stała się w branży e-mobility jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się w Europie.

Jako prezydent AVERE zamierzam pracować nad tym, abyśmy zintensyfikowali wysiłki na rzecz wprowadzenia europejskiego sektora e-mobility w kolejną dekadę – zadeklarował Maciej Mazur.

W 2023 r. wejdą w życie kluczowe akty prawa Unii Europejskiej, takie jak nowelizacja rozporządzenia dotyczącego emisji samochodów osobowych i dostawczych, czy też AFIR – rozporządzenia, które nałoży na wszystkie państwa członkowskie wiążące i ambitne cele w obszarze infrastruktury ładowania. Negocjowane są również - jak wskazano - inne, bardzo istotne regulacje mające sprzyjać dekarbonizacji transportu (m.in. standard Euro 7) lub wzmocnieniu konkurencyjności europejskiej branży e-mobility (m.in. rozporządzenie Net Zero Industry Act).

Jak wskazał Mazur, AVERE zamierza skupić się na budowaniu nowych partnerstw i mocniejszym angażowaniu przedstawicieli z różnych krajów we wspólne inicjatywy, projekty i stanowiska.

Nasze cele pozostają te same: oparcie europejskiego sektora transportu drogowego na pojazdach o napędzie elektrycznym i uczynienie z Europy, w tym regionu CEE, przemysłowego i kompetencyjnego centrum branży e-mobility. Wszystko po to, aby zdecydowanie wzmocnić pozycję Europy w globalnym łańcuchu dostaw elektromobilności i przyspieszyć elektryfikację transportu na skalę masową – powiedział Maciej Mazur.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku zrównoważonego transportu.

PAP/RO