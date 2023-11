Polska ma szansę stać się potęgą

Przemysł motoryzacyjny staje przed wyzwaniem rozwoju technologii zeroemisyjnych. Polska może stać się liderem w produkcji pojazdów elektrycznych, ale potrzebujemy do tego wsparcia ekologicznego rozwoju, stacji ładowania, inwestycji w badania i edukację. To wszystko jest opisane w „Siódemce dla elektromobilności”.

Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma teraz dwie drogi do wyboru: może stać się liderem w produkcji pojazdów elektrycznych i wzmacniać gospodarkę kraju, albo zostanie wykluczony z europejskiego łańcucha dostaw, co spowoduje spadek zatrudnienia i spadek PKB. To zależy od decyzji podjętych w najbliższych miesiącach i latach.

Ten sektor jest kluczowy dla polskiej gospodarki, generując 8% PKB i 13,5% eksportu rocznie, zatrudniając 490 000 osób. Jednak teraz musi dostosować się do zmian, takich jak elektryfikacja pojazdów i rosnąca ekologia, aby prosperować w przyszłości.

Polska, Europa i świat stoją u progu największej w historii rewolucji w sektorze transportu. W Unii Europejskiej już za 12 lat nie będzie można już rejestrować nowych samochodów z silnikami spalinowymi, a już w 2024 r. zaczną obowiązywać przepisy AFIR, nakładające na państwa członkowskie bardzo ambitne cele w zakresie infrastruktury ładowania. Realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu tylko w zakresie transportu pochłonie 12 bilionów bln euro do 2050 r. Stanowi to 43% wszystkich, prognozowanych wydatków na te cele. Suma globalnych inwestycji w obszarze zeroemisyjnego transportu szacowana jest na kwotę 53 bln USD do 2050 r. Do wygrania jest więc bardzo dużo. To, ile z tych środków trafi do Polski, zależy przede wszystkim od nowo wybranego rządu oraz parlamentu. Apelujemy o to, aby zacząć w końcu postrzegać elektromobilności w kategoriach szans a nie wyzwań – mówi Maciej Mazur, Prezydent The European Association for Electromobility (AVERE) oraz dyrektor zarządzający PSPA.