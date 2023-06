Ukraińskie ataki nabrały impetu

W ramach szerzej zakrojonej kontrofensywy, działania wojsk ukraińskich nabrały impetu w okolicach Bachmutu w obwodzie donieckim na wschodzie kraju - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że w ramach wielobrygadowej operacji siły ukraińskie poczyniły postępy zarówno na północnej, jak i południowej flance miasta.

Jak oceniono, niewiele jest dowodów na to, że Rosja utrzymuje jakiekolwiek znaczące rezerwy sił lądowych na poziomie operacyjnym, by mogła je wykorzystać do wzmocnienia obrony przeciwko wielu zagrożeniom, przed którymi stoi obecnie w szeroko rozdzielonych sektorach, od Bachmutu do wschodniego brzegu Dniepru, oddalonego o ponad 200 km.

PAP/RO

