Ukraińcy wycofują część oddziałów z Awdijiwki

Wojska Ukrainy przeprowadzają manewr w oblężonym przez siły rosyjskie mieście Awdijiwka w obwodzie donieckim, aby wycofać część swych oddziałów z niektórych obszarów na „korzystniejsze pozycje” - poinformował w czwartek ukraiński rzecznik wojskowy Dmytro Łychowij.

Według rzecznika uruchomiona została zapasowa trasa logistyczna do miasta, ale dostawy do Awdijiwki i ewakuacja z niej są „trudne”. Rosja próbuje od miesięcy zdobyć w ciężkich walkach to miasto położone na wschodzie Ukrainy - pisze agencja Reutera.

„W Awdijiwce trwa manewr w niektórych miejscach, aby wycofać nasze jednostki na korzystniejsze pozycje, w niektórych miejscach, aby zmusić (Rosjan) do opuszczenia pozycji” - powiedział Łychowij w ukraińskiej telewizji.

„Kluczowym przekazem w odniesieniu do tego wszystkiego jest to, że dostawy do Awdijiwki i ewakuacje stamtąd są trudne” - powiedział rzecznik dodając, iż uruchomiono „rezerwową arterię logistyczną”, która została przygotowana z wyprzedzeniem.

Awidijiwskie piekło

Wcześniej w czwartek ukraińska 3. Samodzielna Brygada Szturmowa podała na Telegramie, że została pilnie przerzucona w rejon Awdijiwki w obwodzie donieckim. Tytuł powiadomienia brzmi: „Awdijiwskie piekło”.

Dowódca 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej pułkownik Andrij Biłecki ocenia sytuację w atakowanym przez wojska rosyjskie mieście jako „niezwykle krytyczną”.

Jak podało w czwartek dowództwo tej jednostki, bataliony 3. Brygady przeprowadziły atak na zajęte przez wroga obszary Awdijiwki. Siły rosyjskie w tym rejonie to około siedmiu brygad. Dwie brygady doznały poważnych strat - czytamy w komunikacie.

„Nasi żołnierze wykazują się bezprecedensowym bohaterstwem. Jesteśmy zmuszeni walczyć z nowymi brygadami atakującymi ze wszystkich stron” - poinformował Biłecki.

W ciągu ostatniej doby ukraińskie oddziały odparły 40 ataków rosyjskich na kierunku Awdijiwki i cztery ataki na kierunku Bachmutu, a także ponad 20 razy uniemożliwiły rosyjskim siłom wzmocnić swe pozycje taktyczne w sektorze Marijinki - przekazał w czwartek rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych w Ukrainie na Facebooku.

