Cyberbezpieczne wakacje - nowy poradnik NASK

Przestępcy lubią wakacje. Potencjalne ofiary stają się wtedy mniej uważne, bardziej aktywne w internecie, otwarte na ryzykowne działania

Dlatego w okresie wakacyjnym jesteśmy szczególnie narażeni na wiele rodzajów niebezpieczeństw, zwłaszcza na wyłudzenia i kradzieże – pieniędzy, wrażliwych danych, naszej cyfrowej tożsamości. Aby temu przeciwdziałać, ekspertki NASK przygotowały specjalny, darmowy poradnik poświęcony przeciwdziałaniu wakacyjnym cyberzagrożeniom.

Poradnik „Cyberbezpieczne wakacje 2023” omawia zagrożenia cyfrowe, jakie pojawiają się szczególnie w trakcie wakacji, ale obejmuje on także istotny okres przygotowań do urlopu. To właśnie wtedy najlepiej rozpocząć starania o organizację bezpiecznego wyjazdu; w pierwszej części poradnika poruszane są sposoby rozpoznawania i unikania fałszywych biur podróży, fałszywych sklepów internetowych czy oszustw biletowych.

Wakacje to dla wielu z nas długo wyczekiwany odpoczynek, a także czas relaksu i beztroski, która może zostać wykorzystana przez oszustów, by wykraść nasze pieniądze lub dane. Dlatego niezwykle ważne, abyśmy z rozwagą podchodzili do wszystkich naszych aktywności w tym okresie, również tych w sieci, i weryfikowali, czy na pewno są one dla nas bezpieczne – podkreśla Anna Kwaśnik, współautorka poradnika i kierowniczka Zespołu Projektów Informacyjno-Popularyzatorskich w NASK.

W kolejnych częściach poradnika ekspertki doradzają, w jaki sposób bezpiecznie płacić w czasie wakacji (karty płatnicze, płatności online) oraz jak przygotować i bezpiecznie użytkować sprzęt elektroniczny, który ze sobą zabieramy.

Co ważne, autorki poradnika nie ograniczyły się jedynie do kwestii związanych z wypoczynkiem, płatnościami czy podróżowaniem, ponieważ wakacje to także okres, w którym częściej występują inne cyberzagrożenia. Dotyczy to przede wszystkim ochrony własnego wizerunku, wrażliwych danych oraz ryzyka wynikającego z relacji (często wyłącznie w świecie internetu lub też na pograniczu obszaru cyfrowego i świata realnego) z nowopoznanymi osobami. Ostatnia część poradnika wprost ostrzega przez zagrożeniami takimi, jak fałszywe oferty pracy, przemyt i pranie brudnych pieniędzy, a także fałszywe inwestycje i reklamy.

Dodatkowy webinar o tematyce wakacyjnej

NASK, oprócz poradnika, we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberbezpieczeństwa przygotował też specjalne szkolenie online, które odbędzie się na żywo 29 czerwca o godz. 12. Poruszone w nim zostaną m.in. takie kwestie, jak:

* Oszustwa na wakacje last minute;

* Niebezpieczne wakacyjne znajomości;

* Publiczna sieć Wi-Fi – jak z niej bezpiecznie korzystać?

* Na co narażone są nasze urządzenia z dostępem do internetu?

* Jak chronić nasze urządzenia mobilne?

Pobierz darmowy poradnik i korzystaj z bezpiecznych wakacji!

Poradnik „Cyberbezpieczne wakacje 2023” dostępny jest za darmo i dla wszystkich.

NASK/KG