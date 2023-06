Arogancja Scholza wobec Polski: decyzja została już podjęta

Decyzja w sprawie „mechanizmu solidarności” w kwestii migracji została już podjęta przez ministrów spraw wewnętrznych; dziś możemy co najwyżej skonsolidować stanowiska - powiedział w czwartek przed rozpoczęciem szczytu rady Europejskiej w Brukseli kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Będziemy rozmawiać o migracji. W tej kwestii decyzja została już jednak podjęta przez ministrów spraw wewnętrznych. Jest to dobra podstawa do tego, co mamy tutaj do zrobienia - konsolidacji stanowisk- powiedział Scholz.

Bardzo się cieszę z decyzji, którą podjęli ministrowie spraw wewnętrznych. To był wielki przełom. To, co zostało przez nich uzgodnione to mechanizm solidarności, którego od dawna w Europie potrzebowaliśmy. Od wszystkich czegoś wymaga. Oznacza, że kraje mające granice zewnętrzne Unii muszą wnieść swój wkład - zarejestrować tych (imigrantów), którzy przychodzą i umożliwić im złożenie wniosków azylowych. Jednocześnie oznacza to, że w takim mechanizmie solidarności bierzemy odpowiedzialność za część uchodźców, tak by nie wszyscy zostali w państwach granicznych - dodał szef niemieckiego rządu.

Każdy kraj, który w ostatnich 20 latach uważał, że problem (migracji) go nie dotyczy, z czasem przekonywał się, że jest inaczej. Uważam, że jest to nauka, którą musimy zapamiętać na przyszłość. I być może właśnie ona doprowadziła do tego, że mamy ten dobry konsensus osiągnięty przez ministrów - podsumował Scholz.