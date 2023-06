Od soboty można wnioskować o pieniądze na wyprawkę szkolną

W sobotę, 1 lipca rusza nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Dobry start”. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

„Chociaż do 1 września zostało jeszcze trochę czasu, to nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji programu +Dobry start+ rusza już jutro, 1 lipca. Chcemy, by pieniądze trafiły do rodziców i opiekunów jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego i pozwoliły sfinansować zakup wyprawki szkolnej. By tak się jednak stało, warto złożyć wniosek jak najwcześniej” – mówi minister Marlena Maląg.

Wnioski o świadczenie Dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są 3 kanały elektroniczne: portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia, PUE ZUS i bankowość elektroniczną.

Wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Resort przypomina, że wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać, tak jak w latach ubiegłych, od 1 lipca do 30 listopada danego roku (wnioski po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia).

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

„Dlatego naprawdę nie warto zwlekać, zachęcam do złożenia wniosku o świadczenie możliwie szybko” – podkreśla szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Świadczenie Dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia.

Według danych resortu od początku działania programu, czyli od 2018 roku, na świadczenie „Dobry start” przeznaczono 6,7 mld zł.

PAP/rb