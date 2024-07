Od 1 lipca oni zarobią tysiąc zł więcej. To pewne!

Pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat trzech otrzymają od 1 lipca dodatek motywacyjny do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie. Dofinansowanie obejmie ok. 200 tys. osób.

Dodatek motywacyjny zostanie przyznany na podstawie programów skierowanych do konkretnych grup pracowników od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. W kolejnych latach dodatek będzie przyznawany od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie wynagrodzeń w kwocie 1 tys. zł brutto od lipca obejmie ok. 133 tys. pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w placówkach pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy lub na ich zlecenie.

Dla kogo dodatek?

Chodzi m.in. o osoby pracujące w ośrodkach pomocy społecznej; powiatowych centrach pomocy rodzinie; centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej; placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego; ośrodkach interwencji kryzysowej; ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi (np. w środowiskowych domach samopomocy), dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klubach samopomocy.

Łączna kwota środków przeznaczona dla tej grupy osób wynosi w całym okresie realizacji programu ok. 6,7 mld zł.

Z kolei dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 obejmie pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez samorządy (gminy, powiatu lub województwa) lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie.

To m.in. asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinnych domach dziecka, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek wsparcia dziennego i ośrodków adopcyjnych.

Zgodnie z szacunkami resortu wsparciem zostanie objętych ok. 23 tys. takich osób, a na realizację programu w latach 2024-2027 zaplanowano 1,16 mld zł.

Oddzielny program dotyczy wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Jak podało MRPiPS, wsparciem zostanie objętych 3112 osób (2182 rodziny zastępcze zawodowe i 930 osób prowadzących rodzinne domy dziecka). Na ten cel zaplanowano 157,5 mln zł.

Podniesienie wynagrodzenia dotyczy także 32 tys. pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jednak – jak zauważył resort – w związku z tworzeniem nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przewidziano objąć podwyżkami wynagrodzenia blisko 48 tys. pracowników. Budżet programu w latach 2024-2027 to 2,08 mld zł.

Program obejmie wszystkich pracowników żłobków, klubów dziecięcych albo dziennych opiekunów prowadzonych przez samorząd; samorządowych zespołów żłobków i klubów dziecięcych; samorządowych instytucji opieki.

W razie zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dodatek motywacyjny przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Wprowadzenie programów w sprawie dodatków do wynagrodzeń umożliwiają nowelizacje: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które zostały podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę w połowie maja.

