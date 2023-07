Kaczyński: nasz program będzie na kolejne osiem lat

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że kompleksowy program PiS planuje przedstawić po wakacjach

„Chcemy go dobrze przygotować” - zapowiedział. Pytany na co będzie nastawiony program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, odparł, że „będzie z jednej strony – diagnozował aktualną sytuację”.

Z drugiej strony – będzie podsumowywał nasze sukcesy i dokonania, a naprawdę było ich sporo. Następnie – i to pewnie będzie najbardziej interesujące – nasz program będzie na kolejne osiem lat, bo potrzebujemy dłuższej perspektywy - podkreślił Kaczyński.

Na uwagę, że brzmi to tak, jakby Prawo i Sprawiedliwość chciało rządzić samodzielnie jeszcze nie jedną, a dwie kadencje, wicepremier odparł: „Tak, tego chcemy, a daj Boże i dłużej”.

W naszym programie odniesiemy się do poszczególnych dziedzin, do ich przyszłości, do tego, jak się mają rozwijać. Generalnie nasz program będzie nastawiony na to, aby w najbliższych ośmiu latach Polska była we wszystkich rankingach europejskich i światowych wyraźnie wyżej niż jest dzisiaj - podkreślił. Zależy nam, aby te wskaźniki przekładały się na poziom życia zwykłych Polaków. Mamy dzisiaj 80 proc., jeżeli chodzi o przeciętną PKB w Unii Europejskiej, ale jeżeli chodzi np. o poziom życia, to już mam 86 proc., a więc wyprzedziliśmy Czechy. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby dorównać wielu zachodnim państwom europejskim, ale musimy być konsekwentni i nie schodzić z obranego kursu - dodał Kaczyński.

Jak zaznaczył, „to nie musi być wcale droga bardzo długa”.

W osiem lat powinniśmy już do 100 proc. albo dojść, albo się bardzo zbliżyć. Jednak naszym celem nie jest 100 proc., tylko naszym celem jest poziom Niemiec, a nawet tych krajów, które są bogatsze od Niemiec. To wszystko jest jak najbardziej realne, bo my mamy potencjał. Powinniśmy jednak podjąć wysiłek w różnych obszarach: zaczynając od oświaty, co przekłada się na potencjał gospodarki, wzmaga jej produktywność, wspierać inwestycje i rozwój, aż po umacnianie polskich sił zbrojnych - zauważył lider PiS.

Przyznał, że to się dzieje „i to jest też sprawa bardzo dużego wysiłku”. „Jesteśmy przekonani, że damy sobie z tym wszystkim radę, o ile tylko uzyskamy legitymację społeczną” - zapewnił.

Wreszcie jest ostatnia część programu, czyli taka, która odnosi się do dalszego etapu naszej historii, to znaczy w kolejnych już nawet dziesięcioleciach. Ma ona dwie części, czyli retrospektywną, która odnosi się do tego, co my nazywamy odzyskiwaniem Polski. Tego, co robią np. w tej chwili Niemcy, odbudowując różne zabytki zniszczone w czasie II wojny światowej. My chcemy, żeby Polska w przyszłości, ale to jest perspektywa naprawdę odległa, wyglądała tak, jakby nie było II wojny światowej - zadeklarował Kaczyński.

Poinformował, że druga część „to element prospektywny, czyli dalsze rozwijanie najnowocześniejszej gospodarki”.

Korzystanie z tego, że w umysłach Polaków, szczególnie tych młodych, jest bardzo duży potencjał. Chcemy w końcu to wykorzystać, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali w świat albo nie robili czegoś, co jest poniżej ich możliwości - dodał prezes PiS. Podsumowując – z jednej strony będzie to nawiązanie do historii Polski i naszych wartości, ale z drugiej strony – parcie ku najnowocześniejszej gospodarce i ku takiej pozycji w Europie, która będzie budziła szacunek i respekt innych państw - mówił.

„Nie twierdzę, że mamy szansę na wejście do grupy G7, ale przypomnę, że 38-milionowa Kanada w tej grupie jest” - zauważył Kaczyński.

Według niego „Polska może być naprawdę bardzo znaczącym państwem, co przełoży się na sytuację każdego Polaka i tu w Polsce, i kiedy będzie za granicą”.

To jest perspektywa – tak, jak ostatnie osiem lat naszych rządów to pokazało – zupełnie możliwa do zrealizowania, tylko musi być legitymizowana społecznie. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że są różne siły, także zewnętrzne, które robią wszystko, żeby tak nie było - zaznaczył wicepremier.

Na pytanie, czy PiS układa już listy wyborcze, odparł, że jeszcze nie. Dopytywany, czy PiS do wyborów pójdzie z koalicjantami w ramach Zjednoczonej Prawicy, czyli Suwerenną Polską, Partią Republikańską i OdNową, Kaczyński zapewnił, że tak. Przyznał, że również Paweł Kukiz pójdzie do wyborów razem z Prawem i Sprawiedliwością.

PAP/KG