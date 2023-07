Kto stoi za atakiem na Most Krymski?

Uszkodzenie rosyjskiego mostu prowadzącego na okupowany Krym było operacją Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Marynarki Wojennej Ukrainy - twierdzą źródła portalu ukraińskiego publicznego nadawcy Suspilne. Oficjalnie Marynarka Wojenna Ukrainy zapewniła, że nie ma takich danych

O związku sił specjalnych Ukrainy z incydentem powiedziały portalowi Suspilne źródła w organach bezpieczeństwa państwa.

„Most został zaatakowany przy pomocy dronów nadwodnych. Dojść do mostu było trudno, ale w końcu udało się to zrobić” - oznajmiło źródło. Tymczasem rzecznik sił morskich Dmytro Płetenczuk powiedział dziennikarzom, że nie ma takich informacji i wezwał, by poczekać na oficjalny komunikat.

Również portal Ukrainska Prawda przekazał, także powołując się na źródła, że za incydentem stoi SBU i Marynarka Wojenna Ukrainy. Portal opublikował nagranie wideo, na którym widać wyrwę między dwoma odcinkami jezdni na samochodowej części mostu. (https://tinyurl.com/bdhv4k3h)

Wcześniej rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow zastrzegł, że wywiad nie komentuje przyczyn incydentu. Rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju Natalia Humeniuk oznajmiła zaś, że incydent mógł być prowokacją ze strony Rosji.

Według rosyjskiego kanału Mash na Telegramie, most mógł być zaatakowany przez zmodernizowane drony wodne. W rejonie ataku w pobliżu 145. filaru znaleziono fragmenty bezzałogowych statków, które miały przenosić materiały wybuchowe.

Mash twierdzi również, że w czasie incydentu nad Morzem Czarnym przelatywał amerykański dron rozpoznawczo-uderzeniowy MQ-9 Reaper.

Komitet Śledczy Rosji wszczął 17 lipca wszczęło śledztwo i postępowanie karne w sprawie uszkodzenia mostu krymskiego. Sprawa jest badana na podstawie artykułu 205 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (akt terrorystyczny).

Atak terrorystyczny został przeprowadzony przez dwa ukraińskie bezzałogowe pojazdy nawodne. W wyniku ataku terrorystycznego na moście krymskim uszkodzony został element drogowy mostu, zginęły dwie osoby dorosłe, a jedno dziecko zostało ranne” – poinformował w oświadczeniu Narodowy Komitet Antyterrorystyczny.

„Śledczy identyfikują osoby ze służb specjalnych i formacji zbrojnych Ukrainy biorące udział w ataku terrorystycznym” – poinformowała służba prasowa Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej.

Źródła: PAP; aif.ru; Telegram /$or