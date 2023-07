Analitycy: Wzrost wynagrodzeń silniejszy od inflacji

W czerwcu, pierwszy raz od niemal roku, wzrost wynagrodzeń był wyższy od inflacji - wskazał Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego komentując dane GUS. Ocenił, że rynek pracy jest stabilny, ale słabsza aktywność gospodarcza ogranicza wzrost zatrudnienia.

Z opublikowanych w czwartek danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. wyniosło 7 tys. 335,2 zł, co oznacza wzrost o 11,9 proc. rdr. Natomiast zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,2 proc., a mdm spadło o 0,1 proc.

„Wzrost wynagrodzeń był wyższy od inflacji pierwszy raz od niemal roku – oznacza to zwiększenie się zdolności nabywczej konsumentów” - zwrócił uwagę analityk PIE. Dodał, że w ciągu ostatniego roku płace realne wzrosły o 0,4 proc.

Jego zdaniem rynek pracy pozostaje stabilny, ale słabsza aktywność gospodarcza ogranicza wzrost zatrudnienia.

W opinii Sułkowskiego siła nabywcza wynagrodzeń będzie rosnąć w kolejnych miesiącach. „Spodziewamy się dwucyfrowego wzrostu wynagrodzeń w bieżącym i przyszłym roku. Jednocześnie prognozujemy spadek inflacji do 9,5 proc. w ostatnim kwartale 2023 i 7,9 średnio w 2024” - wskazał. Dodał, że w takich warunkach ponownie będzie widoczny wzrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych.

Analityk przyznał, że sytuacja pracowników jest zróżnicowany między branżami. „GUS wskazuje, że najmocniej wzrosły pensje w branży związanej z administrowaniem (16,2 proc.) i w transporcie (14 proc.). Wynagrodzenia obniżyły się w górnictwie (-4,9 proc.), co wynika z innego terminu wypłacania premii okresowych. Płace rosną wolniej w branżach mocniej dotkniętych spowolnieniem gospodarczych, takich jak budownictwo (7,5 proc.)” - poinformował Dawid Sułkowski.

Jego zdaniem w takiej sytuacji „spadek inflacji jest o tyle pożądany, że zwiększa płace realne równomiernie we wszystkich sektorach gospodarczych”. Jak podkreślił, w czerwcu realne wynagrodzenia wzrosły w dziewięciu z 15 głównych branż gospodarki.

Analityk przytoczył również dane o zatrudnieniu, które wzrosło o 0,2 proc. r/r, czyli mniej niż w poprzednich miesiącach i poniżej prognoz. „Od początku roku liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się z 6530 do 6512 tys. – rok temu był to wzrost o 37 tys. (z 6460 do 6497 tys.)” - podał Sułkowski. W jego ocenie słabsza aktywność gospodarcza sprawia, że firmy ograniczają rekrutację.