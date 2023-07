Komisarz rozbija narrację TVN. "Oczywista prowokacja"

Czy policja w sprawie pani Joanny z Krakowa zachowała się prawidłowo? - Procedury postępowania oceniam więc jako całkowicie prawidłowe. Tutaj po prostu nie można było postąpić inaczej - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl kom. Jacek Wrona, emerytowany oficer CBŚ

Wbrew narracji TVN, że policja nie jest od tego, aby ratować życie ludzi, jest dokładnie na odwrót: to bowiem fundament działania policji. Każde działanie, które zmierza do uratowania człowieka, zapobieżenia powstania szkody typu fizycznego czy psychicznego, jest naszym obowiązkiem i fundamentalną zasada, którą kieruje się policja. Myślę, że nawet jeżeli po drodze pewne przepisy zostały złamane czy w pewien sposób ominięte, to one w centrum stała decyzja o uratowaniu życia, działanie na korzyść danej osoby jest nadrzędna nawet w stosunku do innych przepisów, które mogą regulować postępowanie w danej sytuacji - mówi w kom. Wrona.