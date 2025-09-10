Służby szukają wraków dronów. Są nowe znaleziska

Według stanu na godz. 11 służby odnalazły szczątki siedmiu dronów oraz szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia - poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Dodała, że oprócz uszkodzonego domu zanotowano także uszkodzony samochód osobowy.

Poinformowała, że szczątki dronów odnaleziono w miejscowościach: Cześniki, Czosnówka, Wyryki (dron oraz uszkodzony budynek), Krzywowierzba Kolonia, Wohyń, Mniszków i Olesno. Natomiast szczątki pocisku odnaleziono w miejscowości Wyhalew.

Rzeczniczka MSWiA podkreśliła, że sytuacja jest dynamiczna i mogą spłynąć kolejne informacje o następnych znaleziskach.

12 tysięcy policjantów zaangażowanych w działania

KGP przekazała na platformie X, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej szef KGP gen. insp. Marek Boroń uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska.

„Komendanci wojewódzcy z garnizonów lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i mazowieckiego pozostają w stałym kontakcie z właściwymi wojewodami. W tych województwach odbyły się odprawy sztabowe, w których uczestniczyli szefowie wskazanych garnizonów Policji” - przekazała KGP.

W działania związane z poszukiwaniem szczątków dronów zaangażowanych jest ok. 12 tys. policjantów. W przypadku znalezienia obiektów policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia i informują żołnierzy. Funkcjonariusze tych jednostek pracują w trybie alarmowym, co wiąże się z podwyższoną gotowością do podejmowania działań.

KGP ponowiła apel, by nie zbliżać się, nie dotykać i nie przenosić szczątków nieznanych obiektów, lecz informować służby mundurowe o takich znaleziskach.

Służby w okolicach miejsca upadku rosyjskiego drona w miejscowości Mniszków / autor: PAP/Marian Zubrzycki

Dron w odległości 250 km od granicy

Kolejny dron, który naruszył w nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną, został odnaleziony na polu w okolicach Mniszkowa w woj. łódzkim. To 250-260 km od granicy z Białorusią. Na miejscu pracują służby – przekazał PAP starosta opoczyński Marcin Baranowski.

Wójt gminy Mniszków Rafał Marszałek w rozmowie z PAP potwierdził, że dron spadł na polu na północ od wsi, około kilometr od miejscowej szkoły.

Mogę potwierdzić, że takie zdarzenie miało miejsce. Nie wiemy na razie jakiego pochodzenia jest dron, czy jest uzbrojony, czy też nie. Czekamy na specjalistyczną jednostkę wojskową, która stwierdzi, czy jest jakieś zagrożenie - powiedział wójt w rozmowie z PAP.

Dodał, że OSP Mniszków odizolowała teren upadku drona i otaśmowała teren zabezpieczając go dla służb. Gmina zapewniła pomoc służbom pracującym na północ od wsi.

Miejsce upadku drona znajduje się około kilometra od miejscowości. Gmina pracuje normalnie, w szkole od rana odbywają się zajęcia - powiedział PAP wójt Rafał Marszałek.

We wtorek (10 września) w godzinach przedpołudniowych sztab kryzysowy zwołano w sąsiadującej z Mniszkowem gminie Sulejów. O odnalezieniu drona na polu w Mniszkowie poinformował PAP także starosta opoczyński,

Potwierdzam, że dron został odnaleziony. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracują już służby, w związku z czym nie mogę udzielić bardziej szczegółowych informacji – przekazał Marcin Baranowski. Maszynie znalezionej na polu w Mniszkowie prawdopodobnie skończyło się paliwo. Między Mniszkowem w Łódzkiem i granicą z Białorusią jest w linii prostej ok. 250 km.

Kolejne fragmenty dronów znalezione w trzech miejscowościach ma Lubelszczyźnie

Fragmenty dronów zostały znalezione w środę w kolejnych trzech miejscowościach w woj. lubelskim – poinformowała rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Beata Syk-Jankowska. W sumie szczątki tych maszyn odkryto już w sześciu punktach w regionie. W Czosnówce maszyna miała napisy cyrylicą.

Rzeczniczka przekazała, że nowe szczątki odkryto w miejscowościach Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wyhalew (pow. parczewski) i Wohyń (pow. radzyński). Na miejsce zdarzeń udali się już doświadczeni prokuratorzy.

Według nieoficjalnych ustaleń PAP drony spadły na pola uprawne.

Wcześniej fragmenty dronów znaleziono w woj. lubelskim w miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski) i Wyryki-Wola (pow. włodawski).

PAP, sek

