Sadownicy w całej Polsce mają trudności ze znalezieniem pracowników sezonowych do zbioru jabłek / autor: Pixabay

Brakuje ludzi do zbierania jabłek

  • Opublikowano: 20 października 2025, 16:20

Sadownicy w całej Polsce mają trudności ze znalezieniem pracowników sezonowych do zbioru jabłek. Ukraińcy coraz częściej wybierają inne branże, Polacy nie są zainteresowani, a biurokracja utrudnia zatrudnianie osób z Azji.

Poza tym, jeśli uda się już pozyskać personel, to duża grupa pracowników rezygnuje w trakcie zbiorów, co dodatkowo destabilizuje sytuację w gospodarstwach. Stawki przy zbiorze sięgają 30 złotych brutto za godzinę, lecz mimo podwyżek i oferowanego zakwaterowania chętnych brakuje. Jednocześnie rosną koszty pracy, nawozów i ochrony roślin, a ceny skupu jabłek spadły o połowę. Przymrozki i gradobicia dopełniają obrazu.

Problemy kadrowe, rosnące koszty i niskie ceny skupu sprawiają, że opłacalność produkcji jabłek szybko spada.

Bez uproszczenia formalności wizowych dla potencjalnych pracowników z Dalekiego Wschodu, za kilka lat w Polsce może zabraknąć rąk do zbiorów – i samych jabłek na naszych stołach.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro wPolsce24

