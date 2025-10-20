Brakuje ludzi do zbierania jabłek

Sadownicy w całej Polsce mają trudności ze znalezieniem pracowników sezonowych do zbioru jabłek. Ukraińcy coraz częściej wybierają inne branże, Polacy nie są zainteresowani, a biurokracja utrudnia zatrudnianie osób z Azji.

Poza tym, jeśli uda się już pozyskać personel, to duża grupa pracowników rezygnuje w trakcie zbiorów, co dodatkowo destabilizuje sytuację w gospodarstwach. Stawki przy zbiorze sięgają 30 złotych brutto za godzinę, lecz mimo podwyżek i oferowanego zakwaterowania chętnych brakuje. Jednocześnie rosną koszty pracy, nawozów i ochrony roślin, a ceny skupu jabłek spadły o połowę. Przymrozki i gradobicia dopełniają obrazu.

Problemy kadrowe, rosnące koszty i niskie ceny skupu sprawiają, że opłacalność produkcji jabłek szybko spada.

Bez uproszczenia formalności wizowych dla potencjalnych pracowników z Dalekiego Wschodu, za kilka lat w Polsce może zabraknąć rąk do zbiorów – i samych jabłek na naszych stołach.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro wPolsce24

