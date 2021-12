Spektakularna akcja! Policja ujawnia "mułów finansowych"

Zakończyła się międzynarodowa akcja EMMA 7 przeciwko wykorzystywaniu osób w charakterze „mułów finansowych” w procesie prania brudnych pieniędzy - powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. W Polsce ujawnionych zostało 51 „mułów finansowych” oraz 14 osób zajmujących się ich rekrutacją.

Inspektor Mariusz Ciarka wskazał, że akcja EMMA 7 (European Money Mule Action) była koordynowana przez Europol we współpracy z 27 krajami oraz Eurojustem, Interpolem, Europejską Federacją Bankową (EBF) oraz FinTech FinCrime Exchange.

„Przedsięwzięcie to zakończyło się 1 803 aresztowaniami i zidentyfikowaniem ponad 18 tys. +mułów finansowych+ oraz zapobieżono utracie blisko 67,5 mln euro. Ujawniono również, że działalność +mułów finansowych+ polegała na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z szeregu oszustw internetowych, takich jak zamiana kart SIM, ataków typu +man in the middle+, oszustw związanych z handlem internetowym i phishingiem” - tłumaczył rzecznik KGP.