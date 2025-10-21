Wielka koalicja w Japonii. „Małżeństwo z rozsądku”

Rządząca w Japonii Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD) i opozycyjna centroprawicowa Japońska Partia Innowacji (JPI) podpisały w poniedziałek umowę o utworzeniu nowego rządu koalicyjnego. Oznacza to, że liderka PLD Sanae Takaichi zostanie wybrana na premiera, stając się pierwszą kobietą na czele japońskiego rządu.

Jest to historyczna zmiana w krajobrazie politycznym Japonii. Nowa koalicja jest efektem załamania się trwającej 26 lat współpracy PLD z partią Komeito, co nastąpiło na początku miesiąca po wyborze Takaichi na przewodniczącą PLD.

„Pchnijmy Japonię do przodu!”

Japońska Partia Innowacji (JPI) ogłosiła, że jej parlamentarzyści zagłosują za kandydaturą Takaichi na premiera w obu izbach parlamentu podczas wtorkowego głosowania.

Według japońskich mediów lider JPI Hirofumi Yoshimura powiedział do Takaichi: - Pchnijmy Japonię do przodu, razem. W odpowiedzi Takaichi stwierdziła: - Jestem podekscytowana, że będziemy mogli wspólnie wzmacniać japońską gospodarkę.

Giełda z entuzjazmem

Tokijski Nikkei 255 na informacje o nowej koalicji zyskał 3,37 proc na zamknięciu sesji.

Nowy sojusz nie będzie miał większości w Izbie Reprezentantów, mającej więcej prerogatyw niższej izbie parlamentu, jednak wybór Takaichi jest pewny, gdyż partie opozycyjne nie zdołały wyłonić swojego wspólnego kandydata.

Umowa PLD zakłada realizację kluczowych postulatów JPI. Współprzewodniczący partii Fumitake Fujita potwierdził, że porozumienie przewiduje redukcję liczby miejsc w izbie niższej o 10 proc. Strony zgodziły się również dążyć do tymczasowego zniesienia podatku konsumpcyjnego od żywności oraz wprowadzenia zakazu darowizn politycznych od firm. Porozumienie koalicyjne obejmuje również konkretne zobowiązania w zakresie polityki gospodarczej i bezpieczeństwa. Ważnym punktem jest powołanie wspólnej rady ds. reformy konstytucji, w tym jej pacyfistycznego artykułu 9.

JIP ma na razie współpracować z rządem z zewnątrz, nie obejmując stanowisk ministerialnych.

„ Małżeństwo z rozsądku”

Mimo podpisania umowy, analitycy i część członków obu partii, cytowanych przez agencję Kyodo, postrzegają sojusz jako „małżeństwo z rozsądku”, które może czekać trudna przyszłość. W szeregach JPI panuje ostrożność, a jeden z weteranów partii przypomniał o niedotrzymanych w przeszłości obietnicach, mówiąc: – Zostaliśmy już raz oszukani przez PLD.

Niepewność budzi również fakt, że obie partie są silnymi rywalami na szczeblu regionalnym, zwłaszcza w prefekturze Osaka. Zdaniem ekonomisty Tatsuhiko Yoshizakiego, to, „czy JIP zdoła zapewnić płynne zarządzanie polityką w ramach koalicji, pozostaje niepewne”.

Nowa koalicja powstała w następstwie rezygnacji dotychczasowego premiera Shigeru Ishiby, który ustąpił po słabym wyniku PLD w lipcowych wyborach do wyższej izby parlamentu, Izby Radców, co doprowadziło do utraty większości przez dotychczasowy obóz rządzący.

Krzysztof Pawliszak (PAP), sek

