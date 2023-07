Kotły węglowe w Elektrociepłowni Bydgoszcz wyłączone - co je zastąpi?

Cztery wodne kotły gazowe o mocy 9,5 MWt każdy, które zapewnią efektywną produkcję ciepła i są zarazem przyjazne środowisku, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście i to już podczas najbliższego sezonu grzewczego! Taki będzie efekt działań PGE, która oddała do eksploatacji niskoemisyjna, nowoczesną kotłownię gazową, w należącej do PGE Energia Ciepła Elektrociepłowni Bydgoszcz I.

Inwestycja ma łączną wartość mocy wynoszącą ok. 40 MW i była realizowana w ramach trwającej transformacji aktywów ciepłowniczych, celem której jest stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami nisko- i zeroemisyjnymi. Kotłownia dostarczy ciepło do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego w Bydgoszczy, co zagwarantuje zabezpieczenie dostaw ciepła do mieszkańców miasta.

Nowa kotłownia / autor: fot. PGE

Dumy z inwestycji nie ukrywał prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, który wskazywał, iż nowa technologia jest nie tylko innowacyjna ale też ograniczy emisję CO2!

„Oddanie do eksploatacji niskoemisyjnej kotłowni gazowej o mocy ok. 40 MW pozwoliło na całkowite wyłączenie kotłów węglowych w Elektrociepłowni Bydgoszcz I i przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 o blisko 50%. Inwestycja ta przybliża nas do osiągnięcia 100 - procentowego udziału paliw nisko i zeroemisyjnych w produkcji ciepła do 2030 roku. Cieszę się, że została ona zrealizowana przez polską firmę Energotechnika - Energorozruch” - mówił prezes, dodając, że obecnie w ramach transformacji sektora ciepłowniczego, w Grupie PGE realizowanych jest dziewięć inwestycji, których celem jest odejście od wytwarzania ciepła z węgla.

Otwarcie inwestycji z udziałem Prezesa Zarządu PGE Wojciecha Dąbrowskiego / autor: fot. PGE

Co ważne - uruchomiona kotłownia gazowa zastąpi kotły węglowe w Elektrociepłowni Bydgoszcz I. Te zostaną całkowicie wycofane z eksploatacji. Zastosowane w niej urządzenia zapewnią wysoką sprawność przetwarzania energii paliwa w energię cieplną, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności. Wykonawcą inwestycji była firma Energotechnika - Energorozruch. To uzasadnia z kolei koszty inwestycji, wynoszące 23 mln złotych.

Elektrociepłownia Bydgoszcz I / autor: fot. PGE

Nie jest to jedyna tego typu inwestycja PGE! Także w Bydgoszczy spółka ma inny, niskoemisyjny projekt, który pozwoli na odejście od węgla w perspektywie 2030 roku - jej realizacja umożliwi budowę w Elektrociepłowni Bydgoszcz II pięć agregatów kogeneracyjnych, opartych na silnikach gazowych o mocy łącznej 52,6 MWe a także źródło rezerwowo-szczytowe o łącznej mocy ponad 70 MWt, co umożliwi bezpieczną eksploatację i zapewnienie parametrów gwarantowanych. Dzięki takiej konfiguracji aktywów ciepłowniczych i, przede wszystkim, wprowadzeniu gazu do miksu paliwowego, zapewni optymalną pracę bydgoskiej elektrociepłowni i zarazem pozwoli na niskie ceny uzyskania ciepła.

Grupa PGE w ramach transformacji sektora ciepłowniczego realizuje aż dziewięć inwestycji w takich lokalizacjach jak Siechnice, Rzeszów, Bydgoszcz, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Gdynia, Lublin, Zgierz, Zawidawie. Ich celem jest całkowite odejście od wytwarzania ciepła z węgla i przejście na wytwarzanie niskoemisyjne w wysokosprawnej kogeneracji gazowej, kotłach gazowych oraz odnawialnych źródłach energii. Co istotne równocześnie w największych lokalizacjach PGE EC takich jak Kraków, Wrocław i Gdańsk prowadzone są zaawansowane prace przygotowawcze w ramach planu transformacji aktywów.

Inwestycje PGE / autor: fot. PGE

Dzięki takim inwestycjom polskie powietrze będzie czystsze zaś energia zielona i pochodząca z innowacyjnych, nowoczesnych źródeł.