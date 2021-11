PGE inwestuje 40 mln zł w budowę kotłowni na gaz w Gorzowie

PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zainwestuje 40 mln zł w budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej na gaz ziemny o mocy 62 MWt w gorzowskim oddziale, podała spółka. Nowa kotłownia ma zostać przekazana do eksploatacji do końca 2023 r.

Planowana inwestycja oznacza całkowite wycofanie z eksploatacji kotła węglowego. Aby było to możliwe, będzie musiała powstać nowa jednostka wytwórcza, która zapewni niezbędną moc cieplną na pokrycie potrzeb lokalnego rynku ciepła. W tym celu postanowiono wybudować kotłownię rezerwowo-szczytową o mocy 62 MWt, w której paliwem podstawowym będzie gaz - czytamy w komunikacie.

Jako producent ciepła i energii elektrycznej, jesteśmy nieodłączną częścią miast, w których prowadzimy działalność. Naszą ambicją jest mieć do roku 2030 co najmniej 70 proc. ciepła wytwarzanego z paliw nisko bądź zeroemisyjnych. Aby to osiągnąć w naszych elektrociepłowniach prowadzimy projekty inwestycyjne zmierzające do całkowitego wyeliminowania węgla w procesie produkcji. Prowadzone przez nas działania maja na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w miastach, w których działamy, a także poprawę jakości powietrza, co w konsekwencji przekłada się na zdrowie mieszkańców - powiedział wiceprezes PGE Energia Ciepła Maciej Jankiewicz, cytowany w komunikacie.