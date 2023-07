UE i Norwegia podpisały umowę o pomocy Ukrainie

UE i Królestwo Norwegii podpisały umowę w sprawie przekazania wkładu finansowego tego państwa na zaopatrzenie sił zbrojnych Ukrainy w sprzęt wojskowy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju

Oslo przeznaczyło pieniądze na dostawy amunicji i części zamiennych do czołgów Leopard II.

Połączone wysiłki UE i Norwegii, służące zapewnieniu pomocy wojskowej Ukrainie, są wzorcowym przykładem tego, jak synergie mogą wzmacniać efekt naszego wsparcia dla Ukrainy, zmagającej się z rosyjską agresją. Wraz z naszymi partnerami będziemy nadal w każdy możliwy sposób pomagać Ukrainie, tak długo, jak będzie to potrzebne. Działanie to jest kolejnym potwierdzeniem ścisłej współpracy Norwegii z UE w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i obrony - powiedział Josep Borrell, wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.