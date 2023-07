Tusk likwidował jednostki wojskowe! Dlaczego?

Rząd Donalda Tuska zlikwidował wiele jednostek wojskowych narażając bezpieczeństwo Polski. Dzisiaj próbują wymazać te fakty z historii, próbują oszukiwać Polaków. Dowody na stół - napisał w czwartek późnym wieczorem na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu opublikował na Twitterze fragmenty dokumentu z 24 grudnia 2010 r. dotyczącego zmian organizacyjnych w jednostkach szkolnictwa wojskowego. Skany te zostały podpisane jako „Dowód, że to rząd Donalda Tuska zlikwidował jednostkę wojskową w Ostródzie”.

W tym samym poście Morawiecki napisał: „Rząd Donalda Tuska zlikwidował wiele jednostek wojskowych narażając bezpieczeństwo Polski. Dzisiaj próbują wymazać te fakty z historii, próbują oszukiwać Polaków. Dowody na stół. Decyzja z czasów Tuska w sprawie likwidacji jednostki w Ostródzie poniżej. Przestańcie kłamać!”.

W czwartek przewodniczący PO Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Ostródy. Jeszcze przed tym spotkaniem premier Morawiecki w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu ocenił, że wizyta Tuska w Ostródzie to doskonała okazja, by wytłumaczyć i przeprosić za likwidację jednostki wojskowej w w tym mieście.

Szef PO odnosząc się w Ostródzie do wypowiedzi premiera powiedział, że PiS w obawie o przegrane wybory będzie gotowe wykorzystać kwestie bezpieczeństwa i zagrożenie wojną, żeby zablokować demokratyczne procedury w Polsce.

„(Premier) przebrał się w taki mundurek, żeby udawać żołnierza, taki t-shirt w kolorze khaki, zrobił groźną minę i powiedział, że powinniśmy przeprosić za coś, czego autorem głosującym za pewną ustawą był Jarosław Kaczyński. To jest nie pierwszy raz, kiedy panu Mateuszowi myli się: bardzo chciałby dosolić swojemu byłemu szefowi, a za każdym razem mu wychodzi inaczej i za każdym razem dowala aktualnemu szefowi” - powiedział Tusk.

Przypominał przy tym, że Morawiecki był kiedyś jego doradcą, choć nie był wtedy „szczególnie przydatny i skuteczny”. „Ale doczekałem się tego momentu, kiedy jest przydatny i skuteczny, tzn. nie ma dnia, żeby nie walnął kulą w płot. Panie premierze, pan słyszy, wszyscy chcemy więcej pana filmików, to nas też przybliży do tego momentu, kiedy będziemy z satysfakcją patrzyli na wyniki wyborów” - dodał.

Szef PO zarzucił premierowi, że kłamał na temat Ostródy i tego, czyja decyzja doprowadziła do rozwiązania Ośrodka Szkolenia Kierowców w Ostródzie. „Za tym gorliwie głosował Jarosław Kaczyński jeszcze w 2001 r.” - dodał.

Do sprawy likwidacji jednostki wojskowej w Ostródzie odniosło się wcześniej na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej. „Jednostkę w Ostródzie rozformowano decyzją MON z 24.12.2010 r. z terminem realizacji do 31.12.2011r. Takie są fakty. Potwierdził to ówczesny szef MON B. Klich” – podkreślono. Do wpisu załączono odpowiedź na interpelację w sprawie planów MON zakładających likwidację 2.OSK (JW 1954) w Ostródzie.

PAP/ as/