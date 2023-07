Grecja: Walka z wybuchami w składzie amunicji

Po prawie dwóch tygodniach osłabły pożary w Grecji - podała w piątek agencja Reutera. Jednak służby ratownicze wciąż walczą z nowymi wybuchami w centralnej części kraju, które są spowodowane pożarem w składzie amunicji.

Od 17 lipca pożary w Grecji, które były podsycane wysokimi temperaturami i silnymi podmuchami wiatru, zabiły pięć osób, zniszczyły obiekty mieszkalne i turystyczne, a także fabryki i połacie lasów.

W najbardziej dotkniętym obszarze Grecji - Magnezji, pożary dotarły w czwartek do składu amunicji sił powietrznych w pobliżu nadmorskiego miasta Nea Anchialos. Ogień spowodował szereg potężnych eksplozji. Mieszkańcy pobliskich wiosek zostali zmuszeni do ewakuacji drogą lądową i morską do stolicy regionu Wolos.