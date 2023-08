Arabia Saudyjska, czyli nie tylko ropa

Wizja rosnącego zapotrzebowania na surowce niezbędne do zielonej rewolucji technologicznej spowodowała, że Saudyjczycy, którzy rządzą naftowym kartelem OPEC, zaczęli w nie inwestować. Na początek kupili udziały brazylijskiej firmy za 2,6 mld dolarów.

Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden) i narodowy Public Investment Fund utworzyły specjalną firmę, która – jak poinformowały - przejmuje10 procent udziałów części koncernu Vale. Vale to drugi co do wielkości producent rudy żelaza na świecie. A umowa z saudyjskimi partnerami dotyczy o spółki Vale Base Metals, która specjalizuje się w wydobyciu metali nieszlachetnych. Jej wartość to około 26 mld dolarów, a transakcja ma być zakończona do wiosny przyszłego roku.

Portal Yahoo poinformował, że poprzez umowę z koncernem Vale saudyjska spółka „zyskała udziały w kopalniach od Indonezji po Kanadę produkujących miedź, nikiel i inne metale przemysłowe”.

Rząd w Riadzie zdaje sobie sprawę z faktu, że globalna polityka klimatyczna ograniczy w kolejnych dekadach popyt na surowce kopalne w tym i ropę, której eksport jest głównych źródłem dochodów budżetowych kraju. Stąd poszukiwania nowych obszarów, zwłaszcza że saudyjski fundusz dysponuje ogromnymi pieniędzmi, umożliwiającymi inwestycje praktycznie w dowolnej branży i w dowolnym miejscu na świecie.

Ma’aden chce rozwijać projekty wydobywcze także w samej Arabii Saudyjskiej i na przykład wspólnie z firmą Barrick Gold bada możliwości eksploatacji złóż miedzi.

Agnieszka Łakoma

(Yahoo, oilprice.com)

CZYTAJ TEŻ: Turkmenistan zawiesza loty do Moskwy. Kto następny?

CZYTAJ TEŻ: Ratuj ziemię! Czy dotarliśmy już do granicy absurdu?