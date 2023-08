NBP: Zysk banków z potężnym wzrostem

Zysk banków po pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 15,63 md zł i był niższy niż w maju, kiedy wyniósł nieco ponad 16,9 mld zł – podał w piątek NBP na swoich stronach internetowych.

Narodowy Bank Polski poinformował, że zysk banków po pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 15,63 mld zł. W stosunku do końca maja, kiedy zysk baków wyniósł nieco ponad 16,9 mld zł, oznacza to spadek, ale w stosunku do czerwca 2022 r. zysk banków wzrósł o ponad 49 proc. Zyski banków w pierwszej połowie 2022 r. wyniosły bowiem niecałe 10,5 mld zł.

Z danych NBP wynika, że na koniec pierwszego półrocza przychody odsetkowe banków wyniosły ponad 82,7 mld zł w stosunku do prawie 68,9 mld zł na koniec maja 2023 r.; na koniec czerwca 2022 r. wyniosły nieco ponad 49,7 mld zł Koszty odsetkowe wyniosły na koniec czerwca br. 35,7 mld zł.

NBP podał także, że przychody z opłat i prowizji na koniec czerwca 2023 r. wyniosły 12,45 mld zł, podczas gdy na koniec maja było to niespełna 10,28 mld zł, a na koniec czerwca 2022 r. – 12,1 mld zł.

Czytaj też: Maląg: Rekordowo niski poziom bezrobocia w Polsce

Czytaj też: Ceny paliw powinny być stabilne nawet do końca miesiąca

PAP/kp