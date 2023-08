PARP otwiera Biuro Regionalne w Olsztynie

We wrześniu w Olsztynie zostanie otwarte biuro regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Cytowany w informacji pasowej szef resortu funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda wyraził nadzieję, że otwarcie biura PARP w Olsztynie przyczyni się do częstszego sięgania po unijne dotacje przez firmy z regionu.

A co za tym idzie, przyczynią się one nie tylko do zwiększania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, ale też do dalszego rozwoju gospodarczego tego regionu – podkreślił Puda.

W raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2023 przygotowanego przez PARP, w rankingu małej i średniej przedsiębiorczości z 2021 r. województwo warmińsko-mazurskie było trzecie od końca. Jest to również jeden z regionów, w którym powstało najmniej firm na 1000 mieszkańców (5,6). W 2021 r. na Warmii i Mazurach odnotowano również najniższe średnie przychody aktywnych MŚP (0,9 mln zł w porównaniu do 1,45 mln zł w skali kraju) oraz jedno z najniższych przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń 5 126,75 zł brutto w porównaniu do 6 001,02 zł brutto w skali kraju.

Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorcy z Warmii i Mazur potrzebują wsparcia, a biuro regionalne PARP właśnie w Olsztynie, przyczyni się do efektywności i skuteczności lokalnych firm. Na miejscu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje na temat wsparcia dla swojego biznesu, rozszerzenia działalności, czy możliwości pozyskania nowych klientów. To kolejne miejsca pracy, to konkretne projekty dostosowane do potrzeb województwa warmińsko-mazurskiego – dodała także cytowana w komunikacie wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska.

Biuro regionalne PARP w Olsztynie będzie odpowiadać za realizację zadań Agencji związanych z koncepcją GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego), jak też zadań w zakresie wspierania przedsiębiorstw w okresowych trudnościach oraz za realizację działań informacyjnych i promocyjnych. Do zadań biura będzie należeć m.in. identyfikacja, opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia; gromadzenie informacji o innowacyjnych firmach z obszaru Polski Wschodniej; popularyzacja koncepcji GOZ i powiązanych z nią procesów automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw.

Biuro regionalne PARP w Olsztynie będzie drugą regionalną filią Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

PAP/KG