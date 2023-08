Dobre wiadomości dla kredytobiorców. 4 obniżki stóp proc. w 2023?

Rynek wierzy, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe już na wrześniowym posiedzeniu. Wycenia w sumie cztery obniżki stóp w tym roku – powiedział PAP strateg banku PKO BP Mirosław Budzicki. Zastrzegł, że PKO BP nie spodziewa się obniżki stóp we wrześniu.

Zgodnie z danymi GUS inflacja w lipcu wyniosła 10,8 proc. Według prognoz ekonomistów inflacja sierpniowa wyniesie ok. 10 proc. To zaś może oznaczać, że zostaną spełnione warunki do obniżki stóp procentowych. Prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński na konferencji po lipcowym posiedzeniu RPP powiedział bowiem, że jednym z warunków obniżki stóp procentowych jest spadek inflacji poniżej 10 proc.

Rynek wierzy, że we wrześniu dojdzie do obniżek stóp procentowych o 25 pkt. bazowych. Poza tym rynek wycenia, że do końca roku na każdym posiedzeniu RPP będzie obniżać stopy procentowe o 25 pkt. bazowych – powiedział PAP strateg z Biura Strategii Rynkowych PKO BP Mirosław Budzicki.

Dodał, że oczekiwania rynku co do tempa obniżek stóp procentowych zmieniły się po lipcowym posiedzeniu RPP oraz konferencji RPP; rynek uwierzył, że obniżki stóp procentowych będą szybsze i głębsze.

Wcześniej, przed lipcowym posiedzeniem, rynek oczekiwał w tym roku obniżek na mniejszym poziomie, rzędu 0,75 pkt. proc. Po posiedzeniu te oczekiwania wzrosły – powiedział strateg PKO BP.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że rynkowe wyceny instrumentów finansowych wskazują, że także w przyszłym roku będzie kontynuowany cykl obniżek stóp procentowych.

W pierwszym kwartale 2024 roku rynek oczekuje obniżki o ok. 0,5 pkt. procentowego, zaś w dalszej części roku o 1 pkt. proc. Tym samym w całym roku 2024 obniżki wyniosłyby 1,5 pkt. proc. - stwierdził Mirosław Budzicki.

Obecnie główna stopa NBP – referencyjna – wynosi 6,75 proc. Gdyby oczekiwania rynku co do skali obniżek stóp procentowych się sprawdziły, to do końca 2024 r. stopa referencyjna zostałaby obniżona do 4,25 proc.

Skala tych oczekiwań jest bardzo duża, bo oznacza, że rynek wycenia już w dużej części cały cykl obniżek stóp procentowych. Tymczasem jest ryzyko, że RPP nie zdecyduje się na tak mocne luzowanie polityki pieniężnej. Ciężko zakładać, żeby RPP tak szybko obniżała stopy procentowe, kiedy inflacja będzie spadać stopniowo i powoli, a jej poziom w większym stopniu będzie zależeć od inflacji bazowej – stwierdził rozmówca PAP.

Dodał, że oczekiwania PKO BP co do skali i przebiegu cyklu obniżek stóp procentowych odbiegają od tego, co można oszacować na podstawie notowań rynkowych instrumentów finansowych.

Nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu, chociaż prawdopodobieństwo szybszego ruchu jest bardzo wysokie. Poza tym sądzimy, że umiarkowana dynamika spadku inflacji będzie w kolejnych okresach przemawiać za bardziej umiarkowanymi od oczekiwań rynku decyzjami RPP – wyjaśnił strateg PKO BP

pap, jb