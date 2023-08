Browar Czarnków sprzedał historyczny budynek

Rocznie na świecie produkowanych jest ok. 2 mld hektolitrów piwa, czyli ok. 60 butelek na każdego mieszkańca Ziemi; najwięcej piwa - ok. 140 l rocznie na osobę - wypijają Czesi; w Polsce tradycje picia tego alkoholu są długie, wielkim piwoszem był m.in. Chrobry - mówi dr Sławomir Kuźmar z UEK w Poznaniu.