Spot wyborczy PiS: To oni sprzedali Pekao S.A.

Oni sprzedali Pekao S.A. zagranicznym koncernom nie bacząc na to, kto zarządza oszczędnościami Polaków. My wiemy, że kapitał ma narodowość, a Polacy zasługują na polski bank, dlatego przywróciliśmy Pekao S.A. rodakom - wskazano w spocie PiS opublikowanym we wtorek.

Spot Prawa i Sprawiedliwości związany jest z zaplanowanym na 15 października br. referendum. Towarzyszy mu hasło: „4xNIE”. W referendum jedno z czterech pytań ma brzmieć: „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”

pap, jb