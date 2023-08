Łukaszenka analizuje, jak chronimy naszą granicę

Służby białoruskie bardzo dokładnie patrzą, w jaki sposób chronimy naszą granicę - podkreślił w środę w Programie 3 Polskiego Radia wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, pytany o sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Dodał, że druga strona jest „bardzo aktywna i coraz lepiej zorganizowana”.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik pytany w Programie 3 Polskiego Radia o doniesienia dotyczące śmierci Jewgienija Prigożyna w katastrofie lotniczej ocenił, że nie mają one znaczenia, jeśli chodzi o losy wojny na Ukrainie.

Natomiast ma to znaczenie, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną Rosji. Po raz kolejny Putin podkreśla, że każde przeciwstawienie się jemu, to jest koniec. Są takie fragmenty jednego wywiadu z Putinem, kiedy on mówi, że potrafi wybaczać, ale nigdy nie wybacza zdrady - powiedział Wąsik.

Przypomniał, że to nie pierwsza sytuacja, kiedy na ludzi służb, którzy odwrócili się od Rosji, były zamachy.

To konsekwentna polityka wewnętrza Putina, który mówi +nie zdradzaj mnie, bo to cię będzie kosztowało życie - stwierdził wiceszef MSWiA.

Dodał, że to pokazuje, że „naiwność w polityce jest potężnym grzechem”.

Wszyscy ci, którzy po ataku na Gruzję wierzyli Putinowi, a mówię tutaj o Tusku, mówię tu o Sikorskim po prostu zrobili co najmniej potworny polityczny grzech naiwności co najmniej, bo by być może był to taki sposób uprawiana polityki, że trzeba być posłusznym Putinowi, a nie stawiać się mu - zaznaczył Wąsik.