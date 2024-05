Granica w ogniu! Migranci użyli ładunku zapalającego

365 cudzoziemców próbowało w ostatnich dwóch dniach nielegalnie przedostać się przez białorusko-polską granicę – poinformowała w środę na platformie X Straż Graniczna. Podała, że doszło do ataków na polskie patrole, SG udzieliła też pomocy kilku migrantom.

Do zdarzeń doszło na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej, w rejonie Białowieży, Dubicz Cerkiewnych i Czeremchy - poinformowała w środę w komunikacie rzeczniczka POSG mjr Katarzyna Zdanowicz.

W poniedziałek było to 166 zdarzeń, we wtorek doszło do 199 prób przekroczenia granicy.

Zdanowicz podała, że w poniedziałek w okolicach Czeremchy „agresywni cudzoziemcy znajdujący się za barierą fizyczną zaatakowali polski wojskowy posterunek„. Na nagraniu zamieszczonym wcześniej przez SG widać, jak jedna lub dwie osoby pokonują zaporę, podbiegają do posterunku i próbują go podpalić, po czym uciekają widząc nadjeżdżający patrol.

Natomiast we wtorek doszło do ataków na polskie patrole, migranci rzucali kamieniami i gałęziami.

„Podczas jednego ze zdarzeń używali również ładunków pirotechnicznych, stwarzając tym samym realne zagrożenie dla służb strzegących polskiej granicy. Cudzoziemcom odebrane zostały również niebezpieczne przedmioty, przygotowane do ataków na polskich mundurowych” - poinformowała rzeczniczka. Zamieszczono też nagranie z użycia środków pirotechnicznych.

SG informowała też wcześniej, że we wtorek w okolicach Białowieży miał miejsce kolejny incydent z próbą zniszczenia polskiego znaku granicznego - osoba znajdująca się za stalową barierą użyła konaru drzewa, po interwencji żołnierza z patrolu cudzoziemiec uciekł.

»» O rosnącym napięciu na granicy z Białorusią czytaj tutaj:

Alarm! Będzie szturm migrantów na granicy?

W ostatnich dwóch dniach SG udzielała pomocy sześciu cudzoziemcom potrzebującym pomocy medycznej. Zdanowicz powiedziała, że osoby te zostały przewiezione do szpitala.

12 tys. prób przekroczenia granicy

Z danych Podlaskiego Oddziału SG wynika, że od początku roku na odcinku granicy w tym regionie zanotowano ok. 12 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, z czego od początku maja – ok. 3 tys. prób. W kwietniu było ponad 5,3 tys. prób. Cudzoziemcy próbujący przedostać się w tym roku do Polski pochodzili z 32 krajów.

Rozbudowa bariery

Na 186 km granicy z Białorusią stoi zbudowana w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jest ona głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją – działająca na 206 km w Podlaskiem – tzw. bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników.

SG wybrała i podpisała umowę z wykonawcą takiej zapory elektronicznej również na Bugu wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Zabezpieczenia mają powstać na 172 kilometrach. Planowany jest montaż m.in. ok. 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i 1,8 tys. słupów kamerowych. Centrum nadzoru powstanie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

Bariera elektroniczna ma powstać także na granicznych rzekach Świsłocz i Istoczanka w Podlaskiem. Na odcinku ok. 47 km stanie ok. 500 słupów z tysiącem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i powstanie sieć czujników.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kiedy ujrzymy „Husarza”? Jest decyzja!

Turów już nie zabiera wody Czechom

Wstrząs dla gamingu! PS Store i Steam znikną z Polski?

Przybywa odmów przyłączenia energii z OZE. Dlaczego?