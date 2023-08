Chcemy Polski dostatniej i innowacyjnej

Nie przypatrujemy się biernie biegowi wypadków, ale angażujemy się w tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości, a przedsiębiorcom pomagamy wykorzystywać ich potencjał. Jednocześnie zabiegamy o silną pozycję naszego kraju w relacjach międzynarodowych i w sferze gospodarczej – napisał premier Mateusz Morawiecki w specjalnym raporcie podsumowującym tegoroczną edycję „Forum wGospodarce.pl”.

„Forum wGospodarce.pl” to przedsięwzięcie Grupy Medialnej Fratria - coroczna platforma wymiany doświadczeń, prognoz i wyzwań między liderami administracji rządowej i biznesu. Celem Forum jest wspólne wypracowanie możliwych kierunków rozwoju konkurencyjności polskich firm na rynku światowym i zwiększenia poziomu reinwestycji globalnych marek w Polsce. W tym roku szczególnie ważne stały się debaty dotyczące kryzysu energetycznego i surowcowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.

W specjalnym wydawnictwie podsumowującym kilkumiesięczny cykl debat Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów zamieścił tekst, który poniżej przytaczamy:

Szanowni Państwo,

przez wiele lat na naszym kontynencie narastało przekonanie, że wkroczyliśmy w nową epokę, w której dążenie do powszechnego dobrobytu odpowiada na aspiracje wszystkich państw, zarówno tych europejskich, jak i tych leżących w bardziej oddalonych rejonach świata. Miała to być epoka, w której jakiekolwiek dążenia rozsadzające porządek międzynarodowy zostaną podporządkowane współpracy biznesowej, będącej głównym narzędziem prowadzenia polityki i racjonalnego kształtowania relacji między państwami. Pomimo wcześniejszych sygnałów ostrzegawczych dopiero pełnoskalowa wojna na Ukrainie przyniosła otrzeźwienie europejskim elitom w kwestii współpracy gospodarczej z autorytarnymi państwami. Dzisiaj nikt nie powinien mieć wątpliwości, że wojna na wschodzie, będąca źródłem wielkiego wstrząsu gospodarczego, jest punktem zwrotnym w budowaniu nowego ładu europejskiego, a nie chwilową przerwą w business as usual.

Chociaż Polska jest krajem przyfrontowym, zmagającym się z większymi niż inne państwa wyzwaniami, to bardzo dobrze odnajduje się w tej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że nasz kraj jest najchętniej wskazywanym przez europejskie firmy kierunkiem reshoringu. Na naszych oczach dokonuje się zmiana paradygmatu w budowaniu łańcuchów dostaw. W tym nowym modelu najważniejszym kosztem transakcyjnym jest niepewność, a kluczową rolę odgrywają zaufani partnerzy handlowi, posiadający wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników. Tacy partnerzy jak Polska.

Nasze państwo jest od dawna lokomotywą europejskiego rozwoju gospodarczego, ale w ciągu ostatnich lat – pomimo następujących po sobie fal kryzysów – dokonaliśmy bardzo dużego postępu. Zbliżyliśmy się do średniego poziomu życia w UE, osiągnęliśmy niemal najniższą stopę bezrobocia w całej Europie, bardzo szybko wróciliśmy na tory dynamicznego wzrostu gospodarczego. Pomiędzy ostatnim kwartałem 2019 a pierwszym kwartałem 2023 roku odnotowaliśmy rekordowy skumulowany wzrost realnego PKB w skali całej Europy. W Polsce wyniósł on 11,2 proc., podczas gdy w strefie euro tylko 2,5 proc. Nie bez powodu MFW prognozuje, że w 2028 roku Polska będzie wśród największych gospodarek świata, między Szwajcarią a Tajwanem.

Jeżeli dalej będziemy konsekwentnie podążać drogą wyznaczoną przez Prawo i Sprawiedliwość, mamy szansę znaleźć się w najwyższej lidze gospodarczej. Nie stanie się to z dnia na dzień. Jest to zadanie rozpisane na lata, ale co najważniejsze – jest to zadanie do wykonania. Dlatego nie możemy pozwolić, aby pozytywne zmiany zostały zahamowane i zaprzepaszczone. Uszczelnienie systemu podatkowego i naprawa finansów publicznych nie były dziełem przypadku, jak mogłoby się wydawać naszym poprzednikom, ale były wynikiem przemyślanej pracy, która pozwoliła radykalnie ograniczyć lukę VAT. Dobrze funkcjonujący system podatkowy jest kwestią dobrze funkcjonującego państwa. Wpływy z VAT między rokiem 2016 a 2023 wzrosną nawet o 132 proc. W latach poprzedników było to tylko 28 proc. Wpływy z podatku CIT w 2015 roku wynosiły niespełna 33 mld zł. W tym roku przewidujemy, że osiągną wartość 95 mld zł. Również rosną wpływy z podatku PIT – a to wszystko przy obniżeniu CIT dla małych podatników do 9 proc., wprowadzeniu tzw. estońskiego CIT, obniżeniu podatku dochodowego od osób fizycznych do 12 proc., podniesieniu kwoty wolnej i drugiego progu podatkowego.

Stabilny budżet, aktywne państwo i przyjazne środowisko biznesowe sprawiają, że nasze państwo cieszy się wielkim zaufaniem wśród inwestorów, pomimo wojny za naszą wschodnią granicą. Potwierdzają to liczby. W zeszłym roku ogłosiliśmy blisko 500 projektów typu greenfield, co dało nam 5. miejsce w skali całej Europy. Niemal co dziesiąty projekt tego typu został zainicjowany w Polsce. Jednocześnie przyciągamy wielkie inwestycje, takie jak fabryki pomp ciepła firm Daikin czy Bosch, fabryka samochodów osobowych Mercedesa, inwestycje chmurowe firm Microsoft czy Google, rozwój potencjału produkcyjnego baterii samochodowych LG Energy Solutions. W ostatnim czasie zainicjowaliśmy największą inwestycję w naszej historii. Firma Intel wybuduje fabrykę półprzewodników krzemowych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Dolnym Śląsku. Nie byłoby to jednak możliwe bez państwowych inwestycji, bo biznes nie może rozwijać się na infrastrukturalnej pustyni, lecz wymaga odpowiedniego otoczenia. Miliardy na infrastrukturę to kontynuacja filozofii, którą wcielamy w życie od początku naszych rządów. Nie przypatrujemy się biernie biegowi wypadków, ale angażujemy się w tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości, a przedsiębiorcom pomagamy wykorzystywać ich potencjał. Jednocześnie zabiegamy o silną pozycję naszego kraju w relacjach międzynarodowych i w sferze gospodarczej. Chcemy Polski dostatniej i innowacyjnej. Polski­ silnej, z której wszyscy jesteśmy dumni. Wierzę, że wspólnie możemy taką dalej budować.

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów